Koalisyon demek kaos demek: Eski Bakan Hasan Aksay'dan uyarı

6’lı masanın “Genel başkanlara cumhurbaşkanı kadar imza yetkisi”, çok başlı koalisyon hükümetlerini bir kez daha gündeme getirdi. Ancak koalisyon hükümetleri Türkiye’de hep siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklarla anıldı. Türkiye’nin ilk koalisyon tecrübesi 1961 yılında kuruldu. CHP ve Adalet Partisi arasındaki bu koalisyon hükümetinin ömrü yaklaşık 7 ay sürdü.

ÖMÜRLERİ KISA OLDU

İlk tecrübenin ardından 2002 yılına kadar tam 16 koalisyon hükümeti kuruldu. Çok başlı yönetimlerin olduğu bu hükümetler, hep siyasi-ekonomik istikrarsızlıklarla anıldı. Ortalama ömürleri 1 yılı ancak buldu. En kısa süren koalisyon 114 günle 6 Mart 1996’da Mesut Yılmaz başbakanlığında kurulan ANAYOL hükümeti oldu. En uzun süreli koalisyona ise 1271 gün ile Bülent Ecevit başbakanlığında DSP-MHP ve ANAP imza attı.

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ÇOK BAŞLI YÖNETİM BÜYÜMEYİ DURDURDU

Siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle askeri-bürokratik vesayete kapı aralayan koalisyon yönetimleri, ekonomide darbe dönemlerinin bile gerisinde kaldı. Darbeler ve darbe sonrasında kurulan hükümetler döneminde bile yüzde 3,1 büyüyen Türkiye, koalisyon dönemlerinde yüzde 2,6'da kaldı. Tek parti iktidarları döneminde ise büyüme oranı yüzde 6'larda. Çoklu koalisyonlarından birisi olan Milliyetçi Cephe Hükümeti’nde Devlet Bakanı olarak görev yapan Hasan Aksay, Türkiye’nin 6 başlı bir modelle yönetilemeyeceğini söyledi. Aksay şunları kaydetti: “İki adamlı devlet olmaz. Yönetim yükü ayrı bir şeydir ve tek adam işidir. Bu altılı grup sürekli toplanıyor ve dağılıyor. Asla güven vermiyorlar. Yarın hükümet kurarlarsa, hemen dağılmayacaklarının garantisi yok. Bu durumda milletin istikbaline yazık olmaz mı? Bu millet mahvolmaz mı?”

Bu 6 kişi ülkeyi batırır

20. Dönem Zonguldak milletvekili ve Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, altılı masanın teklifinin her şeyden önce hukuka aykırı olduğunu ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Halihazırda yürürlükte olan bir sistemin uygulamasını değiştirmeye kalkmak demek, çok ciddi bir hukuk ihlalidir. Bu her şeyden önce anayasal bir suçtur. Sonuç itibariyle muhalefetin çok ciddiyetsiz, hukuktan, akıl ve mantıktan uzak bir öneri getirdiğini düşünüyorum. Bu anayasa darbesi İttihat Terakki darbesinden farksızdır. O zaman Cemal Paşa, Enver Paşa, Talat Paşa geldi ve üç kişi devleti yönettiler. Bu arkadaşlar diyor ki ‘biz altı kişi yöneteceğiz’. Üç kişi koskoca imparatorluğu batırdı. İnanın bu altı kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni batırır. Bu yeni bir İttihat ve Terakki Vakasıdır. Milet de zaten buna fırsat vermeyecektir.”

GÜNDEM Altı başlı hükümet peşindeler: Cumhurbaşkanı Erdoğan masanın 'güçlendirilmiş vesayet sistemi'ne tepki gösterdi