Koalisyonla bu ülke bir yere gidemez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Nurdağı’nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni’nde muhalefeti eleştirdi. Depremzedelere seslenen Erdoğan, “Emin olun deprem ateşi sadece düştüğü yeri değil 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye’yi yakmıştır. Cumhur İttifakı olarak buralardaydık. Kalıcı konutların temelini atmak ve sizlerle hasbihal etmek için buralardayız” dedi.

Desteğinize talibiz

“30 yıldır Belediye Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak milletimizin hizmetkarı bir kardeşinizim” şöyle devam etti: “Bugüne kadar verdiğimiz her sözü tuttuk. Tarihimizin en kapsamlı demokrasi ve kalkınma atılımlarının altında imzamız var. Milletimiz de sağolsun bizi hiçbir zaman yalnız koymadı. Cumhur İttifakı olarak desteğinize talibiz. Cumhuriyetimizin ilk asrı acısıyla tatlısıyla bizleri bu noktaya kadar getirdi.”

Şahlanışın eşiğindeyiz

“20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısıyla önceki dönemlerin eksiğini telafi etti. Büyük şahlanışın eşiğindeyiz. Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız, belasız şekilde bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vakti ve enerjiyi Türkiye Yüzyılı’nın inşasına vereceğiz. Bu yolda Cumhur İttifakı’yla birlikte yürümeye var mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kardeş olacağız.”

Hizmetkar olacağız

“7’li koalisyonlarla bu ülke geçmişte bir yere gidemediyse bilin ki şimdi de bir yere gidemez. Ben sizlere inanıyorum. Dün nasıl ‘Durmak yok yola devam’ dediysek, mücadele verdiysek şimdi de bunu Cumhur İttifakı olarak vereceğiz. Dünya ve ülkemizin kritik yol ayrımında olduğu dönemde doğru adımlarla ‘Yola devam’ diyerek Türkiye’yi daha büyük vizyona ulaştırmak istiyoruz. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.”

İşportacı gibi ulufe dağıtıyorlar

“Ülkemizin eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, haberleşme, enerjide, tarımda, sanayide, sporda, sosyal desteklerde nereden nereye geldiğini görenler bu sözümüzle neyi vadettiğimizi iyi bilir. 40 gün kaldı. Durmadan, usanmadan, ana kademeler, kadın kolları, gençler. Bu çalışmayı yürütüyor muyuz? Derdi millet olmayanlar, ülke olmayanlar, gelecek olmayanlar işportacı mantığıyla bu makamı ulufe dağıtma yeri haline getirmeye çalışıyor. Ulufe dağıtıyorlar. Biz hizmetin peşindeyiz. 20 yıl bunu yaptık. Milletimiz bu göreve aday olanlardan kime ne dağıtacağının sözü değil, hangi hizmet ve eserlerin programını bekliyor.”

YSK suratlarına vurdu

Cumhurbaşkanlığı adaylığına yapılan itirazlara tepki gösteren Erdoğan, şöyle konuştu: “Çıkmışlar, ‘Erdoğan aday olamaz.’ Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar, ‘Anayasa Mahkemesine gidiyoruz.’ Yolunuz açık olsun. Anayasa Mahkemesi’nin ne karar verdiklerinden bunların haberi yok. Bunlar ne Anayasa bilir ne kanun... Bunların demokrasiyle alakası yok. Bunlar teröristlerle el ele kol kola yol yürürler. 14 Mayıs’ta bunları Cudi’ye Gabar’a Bestler Deresi’ne gömmeye var mıyız? Yine gömeceğiz. İşte terörle ülkemizde bunlar neler çektirdi biliyorsunuz. Diyarbakır’da 251 kardeşimizi sokağa dökerek şehit etmediler mi? Şu anda içeride değil mi? Şimdi söz veriyor, şunu da bunu da kurtaracağız. Bay bay Kemal bu millet sana bu yolu açmayacak.”

Temel atma törenine Cumhur İttifakı’nın yeni ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı.

Reformu devam ettirmek lazım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep’teki temel atma töreninde hizmeti karalayarak bir yere varmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini belirterek, “Çok koalisyonlar kuruldu, kısa sürede dağıldı.Türkiye’nin bu acılı günlerinde, Türkiye’nin ateşle sarıldığı bir dönemde koalisyonlarla ülke yönetilemez. Onun için başlatılmış büyük reformu devam ettirmek lazım. Bu reform Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. Bu sistem yaşamalıdır, bu sistem hizmetine devam etmelidir. Bu sistem Türkiye’yi en kısa süre içerisinde ayağa kaldırmalıdır” dedi.

Acıyı 85 milyon olarak hissettik

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gaziantep’te düzenlenen toplu temel atma töreninde yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Burada depremin acılarını halen yaşayan kardeşleriniz olarak sizlerle birlikteyiz. Sizler burada birinci elden aynel yakin bu acıları yaşadınız. Bizler de aynı acıyı gerçekten de yüreklerimizde Türkiye’nin dört bir tarafında 85 milyon olarak hissettik.”

Köy evlerinin bir kısmı bayrama yetişebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Fatih Erbakan Kilis’te şehit aileleri, gaziler ve depremzedelerle birlikte iftar yaptı. Burada katılımcılara seslenen Erdoğan, depremin yaralarının hızla sarılacağını söyledi. Deprem bölgesinde inşa edilecek evlerin 1 sene içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini vurgulayan Erdoğan, “Köy evlerinin bir kısmını belki de bayrama kadar inşallah yetiştirme durumumuz olabilir. Bu konuda Bakanımız çok kararlı, işi takip ediyor” dedi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Diğerleri ne yaparsa yapsın, hangi sahte gündemlerin peşinde koşarsa koşsun, biz her günümüzü deprem öncelikli meselelerle geçiriyoruz. İçinde bulunduğumuz mübarek günlerin feyzinden ve bereketinden de istifade ederek, yaralı gönüllere şifa olmaya çalışıyoruz.”

Şehirleri ayağa kaldırmadan durmayacağız

Gaziantep’te de 29 bin 741 deprem konutu ve 12 bin 607 köy evi inşa edeceklerini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu konutlardan 7 bin 87’sinin temelini bugün buradan atıyoruz. Kilis’te inşa edeceğimiz 649 konutun temelini de yine bugün atıyoruz. Attığımız her adımda şehirlerimizin tarihini, kültürünü, sanatını, sanayisini, ticaretini, tarımını velhasıl birikimini ve hedeflerini mutlaka gözetiyoruz. Yeni yerleşim yerlerinin tespitini, mevcut merkezlerin dönüşümünü hep bu anlayışla tasarlıyoruz. Allah’ın izniyle köyleri ve ilçeleriyle şehirlerimizin tamamını ayağa kaldırmadan durup dinlenmeyeceğiz.”







