Koca: Seyahatlerinizi erteleyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarının yüzde 40'ının İstanbul'da görüldüğünü hatırlattı. Koca, "İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin" uyarısında bulundu. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu İstanbul için bazı uyarılarda bulundu. Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu hatırlatan Koca, "İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, yola çıkmadan sağlık durumunun 7 gün izlenmesi; belirti varsa seyahat edilmemesi gerektiğini söyledi.

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BELİRTİNİZ VARSA SEYAHATİ ERTELEYİN