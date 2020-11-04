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İSTANBUL

Koca: Seyahatlerinizi erteleyin

Koca: Seyahatlerinizi erteleyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların yüzde 40’ının İstanbul’da görüldüğünü belirterek uyarılarda bulundu. Koca, “İstanbul’daysanız, ayrılmayın. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatinizi çok gerekli değilse erteleyin” dedi. Koca aynı zamanda İstanbul’a gelmeyi planlayanlara da seslendi: “İstanbul’a dönen büyüklerinizi bir süre ziyaret etmeyin.”

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarının yüzde 40'ının İstanbul'da görüldüğünü hatırlattı. Koca, "İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin" uyarısında bulundu. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu İstanbul için bazı uyarılarda bulundu. Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu hatırlatan Koca, "İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, yola çıkmadan sağlık durumunun 7 gün izlenmesi; belirti varsa seyahat edilmemesi gerektiğini söyledi.

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BELİRTİNİZ VARSA SEYAHATİ ERTELEYİN

  • İstanbul'a seyahat edeceklere ilişkin de Koca, "Yolculuk İstanbul'a mı? Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü, şikayetiniz varsa seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruşuna müracaat edin" diye uyardı. Koca, İstanbul'a dönen büyüklerin bir süre ziyaret edilmemesini de isteyerek, şunları kaydetti: "Kışı daha rahat şartlarda geçirmek için şehre gelen, çoğunluğu ileri yaşlardaki nüfusu bazı riskler bekliyor. Vakaların yüzde 40'ı burada. Yüz yüze ziyaret sakıncalı. Lütfen büyüklerinizin ihtiyaçlarını telefonla öğrenin."
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