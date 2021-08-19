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Koca Yusuf’la tahliye

Afganistan’daki 200’ü aşkın Türk vatandaşı, ‘Koca Yusuf’ olarak nitelendirilen TSK’ya ait A400M tipi nakliye uçağıyla tahliye edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Koca Yusuf’la tahliye​
Nakimola Çolak, TSK bünyesinde tercüman olarak görev yaptığını söyleyerek hiçbir problem yaşamadan Kabil Havalimanı’na ulaştıklarını anlattı.

Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’de kontrolü ele geçirmesinin ardından yurda dönmek isteyen Türkiye vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. 200’ü aşkın Türk vatandaşı, “Koca Yusuf” olarak nitelendirilen TSK’ya ait A400M tipi nakliye uçakla tahliye edildi.

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  • Vatandaşlarımız, uçan kale olarak da adlandırılan uçakla dün Kabil’den ayrıldı. Nakimola Çolak, TSK bünyesinde tercüman olarak görev yaptığını söyleyerek hiçbir problem yaşamadan Kabil Havalimanı’na ulaştıklarını anlattı. Adının Kadir olduğunu söyleyen bir başka vatandaş, “Çok hızlı gelişti her şey. Hemen elçiliğimize ve Dışişlerine ulaştık. Şu anda güvendeyiz ve inşallah memleketimize uçacağız” dedi.

Afganistan’da 8 yıldır çalışan Ahmet Yılmaz, Türk askerine teşekkür ederek, “Askerimizden Allah razı olsun” diye konuştu. Öte yandan dün sabah saatlerinde yurda gelen 22 vatandaşımızdan Sadullah Çalık da “Türk olduğum için bir kez daha mutlu oldum. Rahat rahat geldik” dedi.

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