‘Koca Yusuf’lara başıboş roket engeli 6 aydır Ukrayna’da mahsur kalan iki nakliye uçağımız için hem Kiev hem Moskova “güvenli dönüş” garantisi verdi. Ancak, savaş başladığında milis gruplara çok sayıda silah dağıtıldığı ve başıboş roketlerden endişe edildiği için “Koca Yusuf” olarak bilinen uçaklar hangarda bekletiliyor.

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