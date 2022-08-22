Gündem Koca Yusuflara başıboş roket engeli
İSTANBUL

‘Koca Yusuf’lara başıboş roket engeli

6 aydır Ukrayna’da mahsur kalan iki nakliye uçağımız için hem Kiev hem Moskova “güvenli dönüş” garantisi verdi. Ancak, savaş başladığında milis gruplara çok sayıda silah dağıtıldığı ve başıboş roketlerden endişe edildiği için “Koca Yusuf” olarak bilinen uçaklar hangarda bekletiliyor.

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Burak Doğan Yeni Şafak
‘Koca Yusuf’lara başıboş roket engeli
Arşiv.

Savaşın patlak vermesi ile Ukrayna’da mahsur kalan iki Türk askeri nakliye uçağının yurda dönüşünde engelin, savaşan taraflardan değil sahadaki ‘düzensiz savaşçı’ tehdidinden kaynaklandığı öğrenildi.

TSK’nın taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artıran ve "Koca Yusuf" olarak bilinen A400M nakliye uçakları, Rusya – Ukrayna savaşının başlamasından hemen önce indiği Ukrayna’nın Borispol Havalimanı’nda 6 aydır mahsur. Uçakların Türkiye’ye dönememesinde Ukrayna – Rusya arasında devam eden savaşın yanı sıra bulundukları havalimanı çevresinin mayınlı olması gösteriliyor. Savaşan taraflardan Ukrayna’nın uçakların olası kalkışında mayınların temizlenmesi, Rusya’nın da bilgi paylaşılması durumunda sorun çıkarmayacağı mesajını Türkiye’ye ilettiği belirtiliyor.

ROKET RİSKİ VAR

  • Ancak Ukrayna ve Rusya bu güvenceleri verse de sahada her iki ülke için savaşan milis grup riskine dikkat çekiliyor. Bu milis grupların ellerinde A-400M uçaklarına tehdit oluşturabilecek, yerden havaya omuzdan kullanılabilen roketlerinin bulunabileceğine vurgu yapılıyor. Bu endişe nedeniyle iki Türk uçağının beklemede tutulduğu öne sürülüyor. Uçakların tahliye edilebilmesi için güvenli alan oluşturulmasına yönelik temaslar sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hem Rusya hem de Ukrayna ile temasların sürdüğünü belirterek “En müsait zamanda derhal uçaklarımızı alacak durumdayız” açıklamasını yapmıştı.

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