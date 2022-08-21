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KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: Gebze Cemevi’ni yapma sözü veriyorum

Kocaeli’ndeki Alevi Vakıf ve Derneklerine yönelik desteği ile tanınan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’dan cemevi sözü geldi. Büyükakın, “Gebze Cemevi için yer aranıyor. Yıl sonuna kadar yer bulunamazsa, ben kendim kamulaştırıp, Gebze Cemevi’ni yapma sözü veriyorum” dedi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: Gebze Cemevi’ni yapma sözü veriyorum
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın.

Bu yıl 16. gerçekleştirilen Sevgide Buluşalım etkinliğinde müjdeyi veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, “Gebze Cemevi için yer aranıyor. Yıl sonuna kadar yer bulunamazsa, ben kendim kamulaştırıp, Gebze Cemevi’ni yapma sözü veriyorum” dedi.

Başkanın müjdesi etkinliğe katılan canlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

FİTNELERE GEÇİT YOK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cem Vakfı ile Alevi vakıf ve derneklerinin desteği ile Sevgide Buluşalım etkinliğini 16. kez gerçekleştirdi. Kentin kültürel hayatına anlamlı katkı sunan etkinliğe canlar bu yıl da büyük ilgi gösterdi. Seka Park Uçurtma Tepesi önünde gerçekleştirilen etkinlik birlik ve beraberlik mesajlarıyla taçlanırken, Alevi –Sunni kardeşliğinin fitnelere fırsat vermeden dimdik ayakta durduğunu gösterdi.

BAŞKANDAN CEMEVİ SÖZÜ

Etkinliğe katılan Başkan Tahir Büyükakın burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi. Anlamlı konuşması sırasında Başkan Büyükakın’dan bir de müjde geldi. Alevi Vakıf ve Derneklerine olan hizmet ve desteği ile tanınan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, sözü Gebze Cemevi’ne getirdi.

  • Büyükakın, “Gebze Cemevi için yer aranıyor. Yıl sonuna kadar yer bulunamazsa, ben kendim kamulaştırıp, Gebze Cemevi’ni yapma sözü veriyorum” dedi. Başkanın bu müjdesi etkinliğe katılan canlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar Başkanın söz ve müjdesini kalpleri üzerine götürdükleri elleriyle selamladı.

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