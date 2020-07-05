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Gündem Kocaelide yolcu otobüsü devrildi 1 ölü, 14 yaralı
KOCAELİ

Kocaeli haberleri: Yolcu otobüsü devrildi

Kocaeli'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde yol trafiğe kapandı.

Haber Merkezi AA
Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 14 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 14 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gebze ilçesi Tembelova mevkisi Ankara istikametinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 FA 0269 plakalı Metro firmasına ait yolcu otobüsü devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile Karayolları ve itfaiye ekibi sevk edildi.

14 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 14 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

  • Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı. İtfaiye ve Karayolları ekipleri, otobüsün olay yerinden kaldırılması için çalışma yürütüyor.
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