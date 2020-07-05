Kocaeli'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Ekonomi

Yeni yatırımcılar kapımızı çalıyor

Pandemi sürecindeki başarı, yatırımcıları Türkiye’ye çekiyor. Türkiye’nin kapısının çalındığını aktaran Cumhurbaşkanı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, ‘’Uluslararası şirketler, pandemi sürecinde neler yapıldığına bakıyor. Bu Türkiye için kıymetli bir kriter’’ dedi. Yatırım kararı alınmış ve 2021’in sonuna kadar tamamlanması beklenen 52 tane uluslararası yatırım projesi takip ettiklerini belirten Dağlıoğlu, projelerin yatırım bedelinin yaklaşık 4 milyar dolar, taahhüt edilen istihdamın ise 10 bin 500 kişi olduğunu ifade etti.