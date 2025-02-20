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Kocaeli'de 100 bin sahte şampuan yakalandı

Kocaeli'de 100 bin sahte şampuan yakalandı

17:4420/02/2025, Perşembe
DHA
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Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Dilovası ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, bilinen bir markaya ait kutulara konulduğu tespit edilen 100 bin sahte şampuan ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilovası ilçesinde fabrikada bilinen bir markaya ait kutulara kendi ürettikleri sahte şampuanın konulduğunu tespit etti.

Sahtesinden 230 bin tane üretmişler

Ekiplerin fabrikaya düzenlediği operasyonda, bilinen markanın kutularına doldurulmuş ve ambalajlanmış halde 100 bin sahte şampuan ve 60 bin aynı markaya ait şampuan kutusu ele geçirdi. Aramalarda 70 bin de şampuan kapağı ele geçirildi.


Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

#Kocaeli
#Dilovası
#Şampuan

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