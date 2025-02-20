Kocaeli'de 100 bin sahte şampuan yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilovası ilçesinde fabrikada bilinen bir markaya ait kutulara kendi ürettikleri sahte şampuanın konulduğunu tespit etti.

Ekiplerin fabrikaya düzenlediği operasyonda, bilinen markanın kutularına doldurulmuş ve ambalajlanmış halde 100 bin sahte şampuan ve 60 bin aynı markaya ait şampuan kutusu ele geçirdi. Aramalarda 70 bin de şampuan kapağı ele geçirildi.