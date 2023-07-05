Kocaeli’de 118 bin çilek fidesi dağıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılarak, üreticilerin verimli, pazar değeri yüksek alternatif ürünlere ve yeni üretim tekniklerine yönlendirilmesi amacıyla hayata geçirdiği “Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli 118 bin çilek fidesi ve çilek bahçesi tesisi kurmaları için malzeme ve ekipman desteği verildi. Kent genelinde tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması için verdiği desteklere bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir, proje doğrultusunda, çilek bahçesi tesisi kurmaları için çiftçilere yüzde 50 hibeli çilek fidesi, malç naylonu, damla sulama borusundan oluşan malzeme desteği verdi. Proje kapsamında, talep üzerine Kocaeli genelinde 118 bin verimi yüksek ve pazar talebi olan çilek fidesi ve ekipmanlar, üreticilere dağıtıldı.