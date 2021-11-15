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KOCAELİ

Kocaeli'de benzin ücreti ödememek için kaçarken 2 kişi yaraladı

Aracı için yakıt almasının ardından ücreti ödemeden kaçmaya çalışan şahıs motosiklete çarparak iki kişinin yaralanmasına neden oldu.

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Haber Merkezi İHA
Kocaelide benzin ücreti ödememek için kaçarken 2 kişi yaraladı
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Durmuş Ali C. (35) yaralandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen bir şahıs, 41 ACH 160 plakalı Renault marka otomobili ile yol üzerinde bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra para ödemeden kaçtı.

  • Kaçarken ışık ihlali de yapan şahıs, yol üzerinde seyreden Kamil Oğuz (35) idaresindeki 41 ABV 189 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Durmuş Ali C. (35) yaralandı.

OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE

Çarpan şahıs ise otomobiliyle kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Daha sonra ambulansa alınan yaralılar tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, benzin çalıp daha sonra 2 kişiyi yaralayan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, 2 kişinin yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şahsın akaryakıt istasyonunda aracından inerek telefonla konuştuğu görülüyor. Daha sonra araçta arka koltukta bulunan bir kadının kapıyı açması üzerine kapının önüne gelen şahıs, kadınla bir süre konuştuktan sonra kapıyı hızlıca kapatmaya çalışıyor. Kapıyı zorla kapatan şahıs, aracına binerek para ödemeden istasyondan çıkıyor. Daha sonra ise seyir halindeki motosiklete çarpan şahıs, hiç durmadan kaçmaya devam ediyor.

"BENZİN PARASINDAN KAÇAYIM DERKEN, BAŞKA BİR HATAYLA SONUÇLANDI"

Yaşadıkları mağduriyet sonrasında şikayetçi olacaklarını belirten Kamil Oğuz’un kardeşi Ayşe Oğuz, "Arkadaşlar olay günü akaryakıt istasyonundan benzin çalıyor. Kamera görüntülerinden gördüğümüz kadarıyla kırmızı ışığı da ihlal ederek ağabeyim ve arkadaşına çarpıyor. Şu anda ağabeyimin arkadaşı taburcu oldu, biz hala hastanede tedavi görüyoruz. Duyduğumuzda şok olduk. Benim ağabeyimin eline bakan yaşlı bir annem var, hiçbir geliri yok. Ağabeyim hastanede olduğu için çalışamıyor. Bizi maddi, manevi mağdur ettiler. Bu yüzden ben bu şahıslara maddi ve manevi her türlü tazminat davası açacağım. Avukatımla da görüştüm. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Bu çarptığınız bir kedi değil, çarpıyorsunuz bırakıp gidiyorsunuz. Getirin bir hastanenin önüne bırakın, en azından ambulansı arayın. Hiçbir şekilde durmuyorlar. Gerçekten çok üzgünüm. Onlara diyecek bir şey bulamıyorum. İnsanlıktan çıkmışlar ki çarpıp, kaçıp gidiyorlar. Benzinin parasından kaçayım derken başka bir hatayla sonuçlandı. Ağabeyim ve arkadaşı kötü haldeler, acı çekiyorlar. Onlar nasıl vicdanen bu kadar rahat? Kafasını yastığa nasıl rahat bir şekilde koyuyorlar inanın bilmiyorum. Ağabeyim ve arkadaşı sol ayaklarından ameliyat oldu. Ağabeyim 2 hafta sonra bir ameliyat daha geçirecek" dedi.

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