Kocaeli'de beş katlı apartmanda yangın paniği: Yedi kişi dumandan etkilendi

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında dairenin mutfağında hasar oluştu.
Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın ikinci katının mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen apartmandaki 3'ü çocuk 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edildi
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında dairenin mutfağında hasar oluştu.
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3 saat önce