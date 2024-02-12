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Kocaeli'de beş katlı apartmanda yangın paniği: Yedi kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın ikinci katının mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen apartmandaki 3'ü çocuk 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edildi.

08:03 - 12/02/2024 Pazartesi
AA
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında dairenin mutfağında hasar oluştu.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında dairenin mutfağında hasar oluştu.

Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın ikinci katının mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yangında dumandan etkilenen apartmandaki 3'ü çocuk 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edildi

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında dairenin mutfağında hasar oluştu.




#Kocaeli
#Yangın
#Gebze
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