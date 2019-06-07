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KOCAELİ

Kocaeli haber: Mutfak masasında bulduğu toz elini yakınca AFAD ekipleri alarma geçti

Kocaeli'de ekipleri alarma geçiren toz

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir kadının mutfakta bulduğu toz madde elini yakınca, maddenin incelenmesi için eve AFAD ekipleri sevk edildi. Namazdan gelen eşinin paketin yanında bulduğu fitili yakması sonrasında ise maddenin kız kaçıran ya da torpil tozu olduğu düşünülen madde inceleme amaçlı TÜBİTAK’a gönderildi.

Haber Merkezi IHA
AFAD ekipleri eve gelerek ilk incelemeyi yaptı.
AFAD ekipleri eve gelerek ilk incelemeyi yaptı.

Kocaeli'deki olay, öğlen saatlerinde Başiskele Vezirçiftliği Bayraktar Sokak ile Papatya Sokak kesişimindeki 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek hazırlığı için mutfağa giren Sunay Aydın, masanın üzerinde kağıda sarılı toz madde buldu. Önce muska zannettiği tozun sarılı olduğu kağıdı açarak içine parmağı ile dokunan Aydın elinde yanma hissi oluşması sonrasında yakınlarının telkini ile durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD özel maske ve aletlerle tozu inceledi

Olay yerine gelen polis ekipleri maddeyi bir kavanoza koyarak etrafa tedbir aldı. Daha sonra olay yerine gelen AFAD ekipleri evdekileri uzaklaştırdıktan sonra maske takarak özel aletlerle toz üzerinde inceleme yaptı. Eğlence amaçlı yakılan kız kaçıran ya da torpil olduğu düşünülen maddede AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede herhangi bir tehlikeli bulguya rastlanılmadı.

Fitili yakınca zehirli olduğu sanılan tozun kız kaçıran olduğu anlaşıldı


İncelemeler sırasında namazdan dönen Sunay Aydın’ın eşi İsmail Aydın ise tozu yatak odasında kutu içinde bulduğunu ve mutfak tezgahı üzerine koyduğunu söyledi. Paketin içinde bir de fitil olduğunu söyleyen Aydın eve girerek fitili aldı. Evin sundurmasında fitili yakan Aydın ve beraberindeki ekipler, fitilin tutuşması sonucu maddenin çocuklar tarafından oyun amaçlı patlatılan kız kaçıran olduğunu belirledi.

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“AFAD inceledi bir şey yok gibi görünüyor”


Eşinin evde bulduğu madde sonrasında kısa süreli korktuğunu söyleyen İsmail Aydın, “Evin içinde bir madde bulduk muskaya benzeyen. Onu açmışlar ve eşimin elini yakar gibi bir şey olmuş. Polisi çağırmışlar sonra da AFAD geldi. İncelediler şu anda bir şey yok gibi görünüyor. Ben barut, kız kaçıran veya torpil olduğunu düşünüyorum. Fitil vardı yanında onu yaktık, fitil kız kaçıranın fitiliydi. Çocuklar bırakmıştır. Oynuyorlardı ellerinde, demek ki oraya bıraktılar. Biz de bir şey zannettik” dedi.


  • Tehlikeli bir buluntuya rastlanılmayan toz maddenin inceleme amacıyla TÜBİTAK’a gönderileceği öğrenilirken, ev sahibi ve eşi ise ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de alarma geçiren toz: TÜBİTAK'a gönderildi
FOTOĞRAF 7
Title
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kadının mutfakta bulduğu toz madde elini yakınca, maddenin incelenmesi için eve AFAD ekipleri sevk edildi.
Title
Namazdan gelen eşinin paketin yanında bulduğu fitili yakması sonrasında ise maddenin kız kaçıran ya da torpil tozu olduğu düşünülen madde inceleme amaçlı TÜBİTAK'a gönderildi.
Title
Olay, öğlen saatlerinde Başiskele Vezirçiftliği Bayraktar Sokak ile Papatya Sokak kesişimindeki 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek hazırlığı için mutfağa giren Sunay Aydın, masanın üzerinde kağıda sarılı toz madde buldu. Önce muska zannettiği tozun sarılı olduğu kağıdı açarak içine parmağı ile dokunan Aydın elinde yanma hissi oluşması sonrasında yakınlarının telkini ile durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Title
AFAD özel maske ve aletlerle tozu inceledi Olay yerine gelen polis ekipleri maddeyi bir kavanoza koyarak etrafa tedbir aldı. Daha sonra olay yerine gelen AFAD ekipleri evdekileri uzaklaştırdıktan sonra maske takarak özel aletlerle toz üzerinde inceleme yaptı. Eğlence amaçlı yakılan kız kaçıran ya da torpil olduğu düşünülen maddede AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede herhangi bir tehlikeli bulguya rastlanılmadı.
Title
Fitili yakınca zehirli olduğu sanılan tozun kız kaçıran olduğu anlaşıldı İncelemeler sırasında namazdan dönen Sunay Aydın'ın eşi İsmail Aydın ise tozu yatak odasında kutu içinde bulduğunu ve mutfak tezgahı üzerine koyduğunu söyledi. Paketin içinde bir de fitil olduğunu söyleyen Aydın eve girerek fitili aldı. Evin sundurmasında fitili yakan Aydın ve beraberindeki ekipler, fitilin tutuşması sonucu maddenin çocuklar tarafından oyun amaçlı patlatılan kız kaçıran olduğunu belirledi.
Title
“AFAD inceledi bir şey yok gibi görünüyor Eşinin evde bulduğu madde sonrasında kısa süreli korktuğunu söyleyen İsmail Aydın, “Evin içinde bir madde bulduk muskaya benzeyen. Onu açmışlar ve eşimin elini yakar gibi bir şey olmuş. Polisi çağırmışlar sonra da AFAD geldi. İncelediler şu anda bir şey yok gibi görünüyor. Ben barut, kız kaçıran veya torpil olduğunu düşünüyorum. Fitil vardı yanında onu yaktık, fitil kız kaçıranın fitiliydi. Çocuklar bırakmıştır. Oynuyorlardı ellerinde, demek ki oraya bıraktılar. Biz de bir şey zannettik dedi.
Title
Tehlikeli bir buluntuya rastlanılmayan toz maddenin inceleme amacıyla TÜBİTAK'a gönderileceği öğrenilirken, ev sahibi ve eşi ise ifadelerinin alınması için karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'de alarma geçiren toz: TÜBİTAK'a gönderildi
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kadının mutfakta bulduğu toz madde elini yakınca, maddenin incelenmesi için eve AFAD ekipleri sevk edildi. Namazdan gelen eşinin paketin yanında bulduğu fitili yakması sonrasında ise maddenin kız kaçıran ya da torpil tozu olduğu düşünülen madde inceleme amaçlı TÜBİTAK'a gönderildi.


Ekipleri alarma geçiren toz

Ekipleri alarma geçiren toz

Detaylı inceleme için TÜBİTAK'a gönderildi.
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