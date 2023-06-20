Kocaeli’de kooperatiflere hibeli tarım desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce geçen yıl hayata geçirilen “Fikir sizden, destek bizden” projesi kapsamında, tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetinde bulunan kooperatiflere yüzde 75 hibe desteği bu yılda devam ediyor. Bu kapsamda kadın ve genç çiftçilere öncelik verilen projeden yararlanmak isteyen üreticilerden başvurular alınmaya başlandı. Kırsalda ikamet eden vatandaşların gelir ve refah düzeyinin iyileştirilmesi, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi ve tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla geçen sene başlatılan, önceliğin kadın ve genç çiftçilere verildiği “Fikir sizden, destek bizden” projesine ilginin yüksek olması bekleniyor.

GEÇEN YIL 7 KOOPERATİFE KATKI SAĞLANDI

Geçen yıl projeleriyle katılan ve değerlendirme komisyonunca uygun görülen hak sahibi 7 kooperatife, anahtar teslimi modern sera kurulumu, çapa makinesi, sulama sistemi, yem bitkisi, karabuğday ve sebze tohumu, fide, arı kovanı ve ekipmanları, depo ve tarımsal alet ve ekipmanları desteğinde bulunuldu. Destek sonrası kooperatifler, sebze, meyve ve bal üretimine başladı. Destekten yararlanan İzmit Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından yetiştirilen bezelye türü arakanın ilk hasadı geçtiğimiz günlerde yapıldı.

23 HAZİRAN CUMA SON GÜN

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce, “Birlikten kuvvet doğar” ilkesiyle yürütülen proje için 2023 yılı başvuruları alınmaya başlandı. Projeden yararlanmak isteyen birlik ve kooperatif üyesi çiftçiler ile yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Valiliği yanı, İzmit Real otopark alanındaki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne 23 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek. Projeler, hayvancılık ve tarımsal üretim olmak üzere iki kategoride hazırlanacak.

ÜRÜNLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK

Büyükşehir Belediyesi, yüzde 75 hibe desteğinden yararlanan üreticilerden ödemesi gereken yüzde 25’i nakdi olarak tahsil edecek, ödemeleri geniş bir takvime yayacak. İsteyen üreticiler ise geri ödemeleri ürettiği ürünlerden verebilecek. Bu ürünler, Büyükşehir’den sürekli yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Hibe desteği tüzel kişiliği olan kooperatif ve birliklere verilecek, sunulan fikir projesinin hibe programına uygunluğu esas alınacak. Her tüzel kişi en fazla 1 fikir projesi ile başvuru yapabilecek. Başvuru sahibi tüzel kişi yasal ortakları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışıyor olmaması gerekiyor.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ PROJE İLE GÜLECEK

Tarım alanında fide, meyve fidanı, yem bitkisi tohumu, yerel tohum, yumru, üretim materyalleri, gübre, sera yapımı ve malzemeleri, alet ekipman, mekanizasyon, tarımsal sulama, tarım makineleri ile alternatif ürün ve üretim faaliyetleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik faaliyetler, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı desteklenecek. Verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar ile, organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon, tarımsal tesis küçük onarım ve sözleşmeli üretim desteği konularında, kooperatif ve birliklere hibe desteği verilecek.

TEŞVİK KAPSAMI ÇOK GENİŞ

Hayvansal üretim desteği kapsamında ise tüm tarım ve hayvancılık üretim yöntemlerinde verimliliği ve kaliteyi yükseltmek amacıyla büyükbaş, küçükbaş, ipekböcekçiliği, kanatlı hayvan, arıcılık, su ürünleri yetiştiriciliği, damızlık hayvan, yem ve katkı maddesi, taşınır, taşınmaz desteklemeleri, hayvan ve hayvansal üretim için kullanılan her türlü mal, malzeme ile mekanizasyon, alet ve ekipman, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklenecek. Bakanlıkların görev ve yetki sınırları haricinde kalan ve ilgili bakanlıklarca yapılması zorunlu olmayan her türlü ilaç, vitamin, yem katkı maddesi, probiyotik, su ürünleri ile ilgili yetiştiricilik ve avlanma malzeme ve ekipman malzemesi alımı, organik ürünün işlenmesi, kurutulması ve depolanmasına yönelik destek sağlanacak.







