Gündem Kocaelide Ne iş olsa yaparım dönemi bitiyor
KOCAELİ

Kocaeli’de ‘Ne iş olsa yaparım’ dönemi bitiyor

Kocaeli’de sahip olduğu eğitim ile iş bulamayan gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandıracak USTAM Kocaeli Projesi’nde eğitimlere başlandı. Projenin amacı; ‘Ne iş olsa yaparım’ diyen gençler değil ‘Bu işi en iyi ben yaparım’ diyen ustalar yetiştirmek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kocaeli’de ‘Ne iş olsa yaparım’ dönemi bitiyor​
İstihdam odaklı projede amaç; ne iş olsa yaparım diyen gençler değil bu işi en iyi ben yaparım diyen usta eller yetiştirmek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, örgün eğitim dışında kalan, aldığı eğitimle iş bulamayan gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandıracak, onları istihdama hazırlayacak USTAM Kocaeli Projesi’nde eğitimlere başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kocaeli üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Organize Sanayi Bölgeleri, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı gibi eğitim, iş ve istihdamın tüm etkin unsurlarının bir araya getirildiği istihdam odaklı proje de amaç; ne iş olsa yaparım diyen gençler değil bu işi en iyi ben yaparım diyen usta eller yetiştirmek.

NİTELİKLİ ELEMAN NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ

USTAM KOCAELİ Sektörel Eğitim Kampüsü Projesi, meslek eğitimleri ile bir enstitü haline gelmeye adım adım yaklaşıyor. İşbirliği yapılan kurumlar ile birlikte sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte uygulama ağırlıklı hazırlanan eğitim müfredatları ile eğitimlerin planlandığı USTAM’da hazırlıklar tamamlandı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Satış ve Pazarlama Gücü Eğitim Programcılığı, IT Uzmanlığı Eğitim Programcılığı, Yazılım Uzmanlığı Eğitim Programcılığı ve Bilgisayar Destekli Tasarım Ürünleri gibi programların yer aldığı eğitimlerde usta adayları ders başı yaptı.

EĞİTİMLER 3 AY BOYUNCA SÜRECEK

Branşlara göre asil/yedek listelerinin belirlendiği Gebze ve İzmit bölgesi olmak üzere iki ayrı merkezde mesleki yatkınlık sınavları yapılarak başarılı olanlar eğitime alındı. Başvuru ve katılımın yüksek olduğu sınavlar sonucunda başarılı olan USTA adayları Kocaeli üniversitesi Nuh Çimento Meslek Yüksek Okulu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde bulunan salonlarda eğitimlere başladılar. Kocaeli Üniversitesi’nde görev yapan alanında uzman eğitmenler tarafından verilen dersler, USTA adaylarının da derslere katılımıyla oldukça keyifli geçiyor. Yaklaşık 3 ay sürecek eğitimlerde başarılı olan USTA adayları sertifikalarını alarak eğitimlerini tamamlamış olacaklar.  KOCAELİ

Abone Ol Google News
3. doz aşı neden gerekli?

3. doz aşı neden gerekli?

​Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi isimden önemli açıklama.
Kısıtlamalar sona erdisokaklar doldu taştı

Kısıtlamalar sona erdi
sokaklar doldu taştı

Vatandaşlar parklar, sahiller ve restoranlara akın etti.
Tam kapasite normalleşme

Tam kapasite normalleşme

​Koronavirüsle hayatımıza giren 1,5 yıllık kısıtlamalar sona erdi.
F-16 işaretledi<br>SU-25 vurdu

F-16 işaretledi
SU-25 vurdu

​“Anadolu Kartalı” tatbikatında dikkat çekici sahneler yaşandı.
Tescilli yalancı

Tescilli yalancı

​2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi.
Mal değil canlı

Mal değil canlı

​Hayvanlara eziyete hapis cezası.

Hocasız kamp

Hocasız kamp

​Fenerbahçe, kulüp tarihinde bir ilki yaşadı.

CHP'ye Afganistan tepkisi

CHP'ye Afganistan tepkisi

Kıbrıs'ta ne işimiz var diyebilirler.

Kartlı harcamaya taksit sınırı

Kartlı harcamaya taksit sınırı

​BDDK'dan kredi kartı taksit sayısına düzenleme.
Üçüncü doz aşılama başladı

Üçüncü doz aşılama başladı

Toplam koronavirüs aşı sayısı 50 milyon 100 bini buldu.
AK Parti’den Kıbrıs çıkarması

AK Parti’den Kıbrıs çıkarması

Kıbrıs Türk davasına sonuna kadar sahip çıktığımızı daha anlamlı bir şekilde göstereceğiz.
Brezilya'da teslim oldu

Brezilya'da teslim oldu

​Tosuncuk da 'mağdurum' dedi.
Kriptoların ihracı<br> için ek süre yolda

Kriptoların ihracı
için ek süre yolda

​AK Parti, geçici düzenlemenin süresini uzatacak teklif için çalışmalara başladı.
Bu sözleşmeyle başlamadı

Bu sözleşmeyle başlamadı

​Kadına şiddetle mücadelede yeni yol haritası.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.