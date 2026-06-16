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Kocaeli'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Kocaeli'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

22:5716/06/2026, Salı
AA
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Hayatını kaybeden kişinin 72 yaşındaki Yılmaz Kaya olduğu belirlendi.
Hayatını kaybeden kişinin 72 yaşındaki Yılmaz Kaya olduğu belirlendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. 72 yaşındaki Yılmaz Kaya'nın cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hürriyet Mahallesi Anadolu Caddesi üzerindeki ormanlık alanda hareketsiz duran kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.

Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, kişinin 72 yaşındaki Yılmaz Kaya olduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kaya'nın cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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