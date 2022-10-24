Kocaeli'de sanayi sitesinde korkutan yangın

Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Petrol Caddesi’ndeki bir plastik imalathanesinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İmalathanedeki yangın kısa sürede büyürken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçiler imalathaneden tahliye edilirken, alevler bahçede park halinde bulunan bir araca ve yanındaki bir makine imalatı yapan fabrikaya da sıçradı.

Polis ekipleri, tesisin çevresinde araç ve yaya geçişlerini durdurdu.

Yangın kontrol altında

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, "Saat 15.44 sularında yangın ihbarı üzerine itfaiye 6 dakika içerisinde olaya müdahale etti. 3 tesise sıçradı. Bölgedeki itfaiyeler seferber oldu, müdahaleye başladı. Can kaybı olmamamız en büyük tesellimiz. Yangın kontrol altında" dedi.

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