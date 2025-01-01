Kocaeli'de ters yönde ilerleyen araç dehşet saçtı: 1 ölü

Kocaeli'deki kaza, saat 03.00 sıralarında D-100 kara yolu İstanbul istikameti Derince geçişinde meydana geldi. Ters yönde ilerlediği iddia edilen Alkan Dönerkaya idaresindeki 41 KH 753 plakalı otomobil, karşı yönden gelen B.E. hakimiyetindeki 41 AJJ 224 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de yaralanırken, Alkan Dönerkaya araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.