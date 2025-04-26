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Kocaeli'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Kocaeli'de zincirleme kaza: Yaralılar var

17:1026/04/2025, Cumartesi
AA
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde 4 otomobil ve 1 cipin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kazada, araçlarda bulunan G.Ö, F.K. ve H.Ç. yaralandı.


İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.




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