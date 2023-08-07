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Kocaeli'deki silo patlamasına soruşturma

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre yaşanan olayda 12 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

21:21 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Derince Limanı'nda TMO silolarında patlama meydana geldi.

Derince Limanı'nda TMO silolarında patlama meydana geldi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yer alan Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda meydana gelen patlamada 12 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralananlardan üç kişinin yoğun bakımda entübe edildiğini açıkladı.

Kocaeli'deki silo patlamasına soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamaya ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli Derince’de Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait siloda meydana gelen patlama ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır.

Elim hadisede yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."


Kocaeli'deki TMO deposunda şiddetli patlama: 12 yaralı var
Kocaeli'deki TMO deposunda şiddetli patlama: 12 yaralı var

Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait buğday silosunda patlama meydana geldi. Patlama tüm kentte hissedilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kocaeli Valisi Yavuz, "Patlamanın TMO silosuna gemiden buğday aktarımı sırasında buğday tozu sıkışmasından kaynaklı olduğu görünüyor" açıklaması yaparken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Derince’de TMO silosundaki patlamada yaralı sayısının 12’ye yükseldiğini, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu, yaralı sayısında artış beklemediklerini söyledi. AFAD'dan yapılan açıklamada can kaybı olmadığı bilgisi aktarılırken ayrıca patlamanın Derince Limanı'yla bağlantısının bulunmadığı belirtildi. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı patlamayla ilgili teknik inceleme başlatıldığını duyurdu.

#Kocaeli
#Patlama
#Yılmaz Tunç
#Derince
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