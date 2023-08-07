Derince Limanı'nda TMO silolarında patlama meydana geldi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yer alan Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda meydana gelen patlamada 12 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralananlardan üç kişinin yoğun bakımda entübe edildiğini açıkladı.
Kocaeli'deki silo patlamasına soruşturma
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamaya ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.
"Kocaeli Derince’de Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait siloda meydana gelen patlama ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır.
Elim hadisede yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."