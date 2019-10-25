Gündem Kocaelinde sondaj çalışması ile açığa çıkan gaz mahalleliyi sokağa döktü Bazı evler boşaltıldı
KOCAELİ

Kocaeli haberleri: Sondaj çalışması ile açığa çıkan metan gazı mahalleliyi sokağa döktü

Kocaeli'nde sondaj çalışması ile açığa çıkan gaz mahalleliyi sokağa döktü: Bazı evler boşaltıldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü çalışmasında yapılan sondaj sonrasında dün gece saatlerinden itibaren açığa çıkan gazın çevreye yaydığı koku ve ses nedeniyle bölgede halk tedirgin oldu. AFAD ekipleri inceleme yaptığı bölgede bazı evler ise boşaltıldı.

Haber Merkezi IHA
Ekipler, vatandaşları gazın olduğu alana ateşle yaklaşmamaları konusunda uyardılar.
Ekipler, vatandaşları gazın olduğu alana ateşle yaklaşmamaları konusunda uyardılar.

Kocaeli'nde yaşanan olay gece saat 01.30 sıralarında Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle içerisinde dün yapılan zemin etüdü çalışmalarında sondaj işlemleri sonrası zeminden gaz çıkmaya başladı.

Tonlarca metan gazı açığa çıkıyor
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Tonlarca metan gazı açığa çıkıyor

Etüd çalışmalarının tamamlanması sonrasında ekipler olay yerinden ayrılırken gece ilerleyen saatlerde gazın çıktığı alandan koku ve sesler yükselmeye başladı. Yoğun koku ve sesten korkan vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Kocaeli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

AFAD olay yerinde inceleme yaptı

Gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 8 saat süren inceleme çalışmaların sonrasında ilk belirlemelere göre açığa çıkan gazın metan gazı olduğu belirlendi.

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AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sırasında bölge güvenlik şeridine alınarak gazın çıktığı alana vatandaşların yaklaşması engellendi. İncelemelerin sürdüğü sırada olay yerine Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban ve AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul da gelerek yetkililerden bilgi aldı.

AFAD ekipleri inceleme yaptığı bölgede bazı evler ise boşaltıldı.

Gazın çıktığı alanda 10 daire tahliye edildi

İncelemeler sonrasında çevredeki iki binada bulunan 10 daire güvenlik amacıyla vatandaşların kendi istekleri doğrultusunda tahliye edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan ekipler, vatandaşları gazın olduğu alana ateşle yaklaşmamaları konusunda uyardılar.
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