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KOCAELİ

Kocaeli’nin güzellikleri otobüslerle geziyor

Kocaeli’nin marka değerini artırmak ve turizmde dünya yıldızı haline getirmek için çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin tanıtımı için atağa kalkıyor. UlaşımPark AŞ otobüslerini kentin turistik noktalarını gösteren görsellerle giydirerek yollara çıkardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kocaeli’nin güzellikleri otobüslerle geziyor
Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “Kocaeli markasının başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada duyurulması için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” dedi.

Kocaeli’nin turizm markası haline gelebilmesi için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenliyor. Farklı platformlarda Kocaeli’nin turizm potansiyelini ortaya koyan Büyükşehir, bu kez de UlaşımPark A.Ş. otobüslerini kentin çeşitli turizm noktalarını gösteren görsellerle giydirdi. Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “Kocaeli markasının başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada duyurulması için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” dedi.

AMAÇ KENT SAKİNLERİNE MARKA İLE ULAŞMAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, UlaşımPark’ın Plajyolu’ndaki garajını ziyaret ederek giydirilmiş otobüsleri inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, UlaşımPark AŞ Genel Müdürü Serhan Çatal ve Büyükşehir bürokratlarının eşlik ettiği incelemede Gündoğdu, “Amacımız öncelikle Kocaeli markasının kent sakinleri tarafından bilinmesi” diye konuştu.

ZENGİN TURİZM POTANSİYELİ

Kocaelililerin kentin zengin turizm potansiyelini fark etmesini amaçladıklarını söyleyen Gündoğdu, “Bu çalışma ile kent sakinlerinin Kocaeli’deki turizm alanlarını keşfetmelerini amaçladık. Ancak asıl hedefimiz hem Türkiye’nin farklı noktalarından hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden turistleri kentimize çekmek. Kocaeli markasını hak ettiği değere ulaştırmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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