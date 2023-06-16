Kocaeli’nin sahilleri KOSKEM’e emanet

Kocaeli’de bugün deniz sezonu başlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapacak. 13 bölgede haftanın 7 günü 270 kişilik ekiple hizmet verecek. Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti 2008 yılına kadar 1 bölgede hafta sonları gerçekleştirilirken, 2009 yılı itibarıyla haftanın 7 günü hizmet verilmeye başlandı. Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer, Ereğli Defne sahilinde, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajında görev yapacak.

BEŞ SEZONU KAYIPSIZ KAPATTI

13 bölgede görev yapacak cankurtaranlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında bir araya geldi. Cankurtaranlara yeni sezon için başarılar dileyen İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, “KOSKEM, 15 Haziran’da başlayan ve 15 Eylül tarihinde bitecek sezona başlıyor. Geride bıraktığımız 5 yıllık sezonu üst üste kayıpsız kapattık. Sizlerin emeğiyle gayretiyle destekleriyle vatandaşlarımızın canlarını kurtardık. İnşallah bu sezonda kazasız belasız kayıpsız bir sezon olacak” ifadesini kullandı.

CANKURTARANLARA SIKI EĞİTİM

Sezon öncesi cankurtaranlık çalışmalarında dünya standartları, Mavi Bayrak Kriterleri ve TSSF’nin standartlarına uygun olarak sahillerde görev alacak tüm personele, profesyonel eğitmenler tarafından havuz eğitimi, cankurtaranlık belgesi olmayan ya da süresi geçen personel ile gönüllülere ise bronz ve gümüş bröveler aldırıldı.

SAHİLLERDE GÖREV YAPAN KURUMLAR

2023 sezonu boyunca sahillerde 32 Kocaeli İtfaiyesi, 25 Gönüllü İtfaiyeci, 36 AKUT, 10 DK9, 25 Uluslararası Arama Kurtarma, 15 Kocaeli Arama Kurtarma, 7 Kılavuz, 10 Kocaeli Yüzme Kulübü, 20 Mahalle Afet Gönüllüleri, 12 Mercan Yüzme Sporları Kulübü, 55 SAR Arama Kurtarma, 23 Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Kulübü olmak üzere toplamda 270 personel görev yapacak.







