​Kocaman masa tenisinde gençlerle ter döktü.

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın vizyon projelerinden biri olan Kartepe Belediyesi Genç Akademi kurulmasından bu yana gençlerin buluşma adresi oldu. Başkan Kocaman, Emekevler Mahallesi’nde kurulu bulunan Emekevler Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen “Masa Tenisi Turnuvası’na katıldı.

Kocaman’a teşekkür

Emekevler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şahin Pehlivan “Gençleri çağın kötü alışkanlıklarından uzak tutmak ve spora yönlendirmekle beraber mahalle kültürünü devam ettirmek, komşuluk dayanışmasını yaşatmak amacıyla derneğimiz kuruldu. Özellikle gençlerimizin spor yapmaları çok önemlidir. Kartepe Genç Akademi’yi kuran Kartepe Belediye Başkanız Mustafa Kocaman’a çok teşekkür ediyoruz. Dernek olarak “Masa Tenisi Turnuvas’nda gençlerimiz kıyasıya mücadele ettiler” açıklamasında bulundu.

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Kocaman’dan gençler neredeyse biz oradayız

Kartepe Genç Akademi’yi ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Spor ile zaman geçiren gençlerimizi tebrik ediyorum; Kartepe Genç Akademi Merkezin de düzenlenen masa tenisi turnuvasında ter döken kardeşlerimize başarılar diliyorum. Gençlerimizin spor yapmaları çok önemlidir. Geleceğimiz olan gençlerimizin yetişmesinde bizlerde tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Masa Tenisi Turnuvası Pazar günü oynanacak olan final müsabakaları ile sona erecek.