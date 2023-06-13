Kocasinan’a vizyoner projeler

İstanbul’daki İslam medeniyetinin, bilim ve teknoloji dünyasına katkılarını ziyaretçileriyle buluşturan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde belediye başkan yardımcılarıyla incelemelerde bulunan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gök Gözlem Evi Projesi başta olmak üzere yeni yapılacak kütüphaneler ve vizyoner projelerle gençleri geleceğe en donanımlı, en nitelikli şekilde hazırlayacaklarını vurguladı. Kayseri’ye 5 yeni kütüphane kazandırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin geleceği için çocukların, gençlerin sağlıklı ve donanımlı bir şekilde yetiştirilmesine katkı sağladıklarını dile getirdi.

Özellikle çocuklar başta olmak üzere 7’den 70’e herkesin ilgisini çektiği ve farklı konsept çalışmaların yer aldığı kütüphanelerin yeni bir cazibe merkezi olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Gençlerimiz; ders çalışmaları, sosyalleşmeleri ve verimli vakit geçirmeleri için kütüphaneleri önemsiyorlar. Bundan dolayı Kocasinan Belediyesi olarak mahallelerin içerisine gençlerimizin ders çalışabileceği ve etkinlik yapabileceği Sinan Kütüphanelerini yapıyoruz. Kütüphanelerimize çok ciddi anlamda talep var. Gençlerimizin, bu mekanları talep etmesi bizleri memnun ve mutlu ediyor. Yaptığımız hizmetlerle okuyan bir nesil yetişmesine katkı sunuyoruz. Yaptığımız hizmetlerle her bir mahallemize değişik renk ve heyecan katacak çalışmalar yapıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir” ifadelerini kullandı.