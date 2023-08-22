Kocatepe Camii'nde skandal görüntülere imza atmışlardı: İstenen ceza belli oldu

Kocatepe Camii'nde çekilmiş fotoğraflarla ilgili iddianame hazırlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Bilal Kısa ile Ezgi Cebeci'nin Kocatepe Camisi'nde fotoğraflarının çekilerek internette ve sosyal medyada paylaşılması konusunda anlaştıkları, bu amaçla şüphelilerin 11 Ağustos'ta Ankara Kocatepe Camisi'ne beraberce gittikleri anlatıldı.
Kısa tarafından Kocatepe Camisi'nin içinde ve avlusunda Cebeci'nin rızası ve izni ile İslam dininin temel değerleriyle bağdaşmayacak şekilde fotoğraflarının çekildiği aktarılan iddianamede, söz konusu fotoğrafların 13 Ağustos'ta şüpheliler tarafından sosyal medyada yayımlanarak aleniyet kazandığı belirtildi.
Şüphelilerin gözaltına alındıktan sonra dini değerleri aşağılama amacıyla değil sanatsal gaye ile gerçekleştirdiklerini belirttikleri eylemin, ifade hürriyeti kapsamında olduğunu beyan ettikleri aktarılan iddianamede, şüphelilerin sevk edildiği mahkemece adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldıkları hatırlatıldı.
İddianamede, Ezgi Cebeci'nin cami içinde farklı farklı yerlerde camiye ait bölümler, motifler fonda olmak suretiyle dini değerlerin kullanıldığı, şüphelinin üzerinde takke, tespih gibi dini motiflerin yer aldığı, söz konusu fotoğraf çekimleri sırasında şüphelinin vücudunun (karın ve bacak bölgeleri gibi) değişik yerlerinin açık olmasının, İslam dininin temel değerleriyle ve caminin tesettüre ilişkin kurallarıyla bağdaşmayacağı ifade edildi.
"İbadet yeri için belirlenen normlar ihlal edilmiştir"
İbadet yerlerinin her din için kutsal kabul edilen, o dine mensup olanların anayasal ibadet hürriyetini özgür şekilde kullanabildikleri, kendine özgü kural, değer, sembol ve ritüellerin bulunduğu mekanlar olduğu vurgulanan iddianamede, her dine özgü bu ibadet yerlerinin nasıl kullanılacağının, burada hangi usul ve erkana göre hareket edileceğinin o dinin teamül ve normlarına göre belirlenmiş temel değerleri ifade ettiği kaydedildi.
İddianamede, ibadet yerlerinin kişilerin inançlarının gereklerine göre kutsal kabul edilen özel mekanlar olduğu, ibadet yerlerine, ibadet ve ziyaret maksadıyla gelen kişilerin biçimsel, şekilsel, maddi ve manevi tüm kural ve ritüellere riayet etmelerinin ve saygı göstermelerinin esas olduğu vurgulandı.
Herkesin her hakkı sınırsız şekilde kullanabileceği düşüncesinin "temel haklar kuramı"na aykırı olduğu belirtilen iddianamede, şu tespitler yer aldı:
"İfade özgürlüğünün koruma şemsiyesinden yararlanamaz"
İddianamede, Bilal Kısa tarafından Ezgi Cebeci'ye ait çekilen ve sosyal medyada yayımlanan fotoğraflarda Kocatepe Camisi, cami içindeki ve dışındaki bölümler, kısımlar, camiye ve İslamiyet'e ait sembol, değer, işaret, şekil ve ritüeller kullanıldığı, Cebeci'nin vücudunun bazı kısımlarının İslamiyet'in tesettür ve cami adabına ilişkin kuralları ile bağdaşmayacak şekilde açık olduğu belirtilerek, şüphelilerin "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 9'ar aydan 1 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.