Kodlamayla 10 bin FETÖ’cü sızdı

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İstanbul’da FETÖ’nün Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu yapılanmasına düzenlenen operasyonda, örgütün özel kodlama yöntemlerine ulaşıldı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ’nün gizli haberleşme yöntemini kullanarak örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt tarafından verilen kodlar sayesinde askeri okullara yerleştirilen şüphelilerden 14’ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, 1 kişinin arandığı öğrenildi.
ÖZEL KODLAMA
Operasyonla FETÖ’nün örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullandığı özel kodlama bilgisi bilirkişi raporlarıyla deşifre oldu. ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü görevlilerince hazırlanan bilirkişi raporlarında, örgüt üyelerinin aday numarası ile kimlik numarasının çeşitli rakamları toplanıyor, bu yöntemle belirlenen aday mülakatı kazanıyordu. FETÖ üyelerinin, özel kodlama sayesinde diğer adaylardan ayrıştırılarak, sınav ve mülakatları geçmesinin sağlandığı ortaya çıktı. FETÖ’nün 2011-2016 yılları arasında aday numaraları ve T.C. kimlik numaraları üzerinden geliştirdiği bu yöntemle, 10 bin militanın askeri okullara yerleştirildiği belirlendi.
YÜZDE 85’İ FETÖ’CÜ
2011-2016 yılları arasındaki sınavlara 88 bin 85 kişinin girdiği, 33 bin 986’sının FETÖ’nün kodlama formülleriyle kodlandığı ortaya çıktı. Mülakatları geçerek sınavları kazanan
11 bin 717 öğrenciden
9 bin 994’ünün kodlama yoluyla mülakatlardan geçtiği belirlendi. Sınavlarda okullara girmeye hak kazanan öğrencilerden yüzde 85’inin FETÖ’cü olduğu ve tamamının okullara kayıt yaptırdığı da tespit edildi. Yapılan çalışmayla okullara giren ve mezun olan kripto FETÖ’cüler ortaya çıkarılırken, ilerleyen günlerde yeni operasyon dalgalarının yaşanabileceği öğrenildi.