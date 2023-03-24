Kodlamayla 10 bin FETÖ’cü sızdı

Operasyonla FETÖ’nün örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullandığı özel kodlama bilgisi bilirkişi raporlarıyla deşifre oldu. ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü görevlilerince hazırlanan bilirkişi raporlarında, örgüt üyelerinin aday numarası ile kimlik numarasının çeşitli rakamları toplanıyor, bu yöntemle belirlenen aday mülakatı kazanıyordu. FETÖ üyelerinin, özel kodlama sayesinde diğer adaylardan ayrıştırılarak, sınav ve mülakatları geçmesinin sağlandığı ortaya çıktı. FETÖ’nün 2011-2016 yılları arasında aday numaraları ve T.C. kimlik numaraları üzerinden geliştirdiği bu yöntemle, 10 bin militanın askeri okullara yerleştirildiği belirlendi.