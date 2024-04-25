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Kodlamayla askeri okula girenlere Kıskaç

FETÖ’nün askeri okul yapılanmasına yönelik İstanbul’da Kıskaç-13 Operasyonu düzenlendi.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:46 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Daire başkanlıklarının titiz çalışması sonucu 15 adrese yapılan baskınlarda 13 şüpheli yakalandı. Daha önce başlatılan soruşturmalarda, FETÖ’cülerin, askeri okul için mülakata girecek adayların numaralarında kodlama yaptığı deşifre edilmişti. Dün gözaltına alınan şüphelilere de FETÖ üyeleri tarafından askeri okullara giriş sınavlarında öncelik sağlandığı öğrenildi. Şüphelilerin, örgütün askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü hatlardan iletişim kurdukları, haklarında itirafçı beyanları bulunduğu ve askeri okullara girişte mülakatlarda kodlama yapılarak askeri okullara girişte öncelik sağlandığı tespit edildi.





#Operasyon
#FETÖ
#Terör
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