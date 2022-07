Köleleştiklerini sömürüyor

“Alamut’tan Pensilvanya’ya” serisinin üçüncü serisi “FETÖ: Paralel Din Mühendisliği” adlı eser, FETÖ örgütünün sistematik yapısını, daha doğrusu bir nevi röntgenini dünya çapındaki örnekleriyle sunuyor. Eser, FETÖ’nün kuruluşundan yaklaşık 10 yıl öncesinden itibaren binlercesiyle dünyada patlama yapan bu yapıların tuzağa düşürme, avlama, içeride eritme, köleleştirme ve insanı sapkın bir elin aleti, piyonu haline getirme sistematiğini ortaya koyuyor. FETÖ tarzı yapıların tamamen “yalan”, “aldatma” ve “manipülasyon” üzerine kurulu avlama, dönüştürme ve köleleştirme sisteminin çok farklı katmanlarıyla bir çözümlemesi, bir sistem okuması anlatılıyor.

SÖMÜRÜLEN SÖMÜRÜ İÇİN ÇALIŞIYOR

288 sayfalık çalışmaya göre, FETÖ kurduğu sistemle durmadan kendisi öğütmek ve üretmek ister. Bunun için de insanlar onlar için çok önemlidir. Örgüt, kendisine bağlanan kişilerin bedeni, hayatı, cebi ve zihni son ana kadar sömürme sistemiyle çalışıyor. Sömürülen bu kişiler ayrıca başka kişilerin de sömürülmesi için çalıştırılıyor. Bu yapıların köleleri önlerine koyulan hayaller ve ulaşılmaz hedefler uğruna içine atılıyor ve hiç durmadan çalıştırılıp sömürülecekleri bir sisteme hapsediliyor.

KÖLELERİNDEN İMKÂNSIZI İSTER

Örgütün lideri Fetullah Gülen, konuşma, yazı ve resimlerinde kişilerin önüne her konuda imkânsız hedefler koyarak sömürü üzerine kurulu bir sistemi yönetiyor. Kişiler bu durumun bir tuzak olduğunu bilmiyor. Gülen’in “himmetini düşük tutmama” adını verdiği her konuda imkânsızı isteyen bir yöntemi bulunuyor. Bu yöntemi dini hedeflerden devletleri ve dünyayı ele geçirmeye kadar tüm sahalarda ve konularda kullanıyor. Gülen’in her işinde imkânsızı aşılayan bu düşüncenin hedefi, köleleştirmek ve kişileri İslamiyet’i kullanarak Hristiyanlaştırmaya çalışmaktadır. O hedeflere ulaşmak için kişilerin her yola başvurmasının mubah olduğu düşünülmektedir.

PARA KAZANMA MAKİNELERİ

FETÖ’nün bir diğer adı da “para kazanma makineleridir”. Paraya odaklanan bu sistemde para elde edebilmek için her türlü sahtekârlığa ve hileye başvurulur. Kendilerine hizmet edecek paraya ulaşmak için her yol mubahtır sistemdeki düşünceye göre. FETÖ ve benzeri yapılar yalan, aldatma ve manipülasyonun ruhlarına hâkim olduğu yapılardır. Bu yapıların para devşirmede uyguladığı sahtekârlıklar birçok ülkede mahkemelere taşınmıştır. Fetullah Gülen’in kurduğu bu sistemde duygusal manipülasyonlar, ağlamalar, milli ve dini duygularla oynamalar ile insanların manevi duygularını sömürerek maddi kazançlarına ulaşma üzerine kurulu. FETÖ’nün tüm sohbet ve örgüt toplantıları ve tüm ilişkileri para üzerine kuruludur. İnsanların paralarını zorla veya aldatarak alma üzerine kurulan bu sistemde Fetullah Gülen konuşmalarında ve yazılarında ise tam tersi ifadeler kullanarak kazanç sağlamaktadır. Gülen, para ve zenginlik düşmanlığı üzerinden insanları aldatmaktadır.

EN ÇOK VERİM ALDIĞI KİŞİLER

FETÖ’nün bir diğer kuruluş amacı da insan fabrikası olmaktır. İnsanları kitleler halinde kendine çekmeyi amaç edinen yapı “avla, köleleştir, sömür ve emrinde çalıştır” mantığıyla hareket eder. Önce yumuşak yöntemlerle başlayan insanları avlama süreci insanları kendilerine alet haline getirene kadar devam eder. Gülen’in sistemi en iyi verim alacakları kişileri hedefler. Zekiler, zenginler, siyasiler şöhretli kişiler bu yapıların hedefidir.

TÜM DİZGİNLER GÜLEN’İN ELİNDE

FETÖ lideri Fetullah Gülen kurduğu sistemde insanlar üzerinde tam kontrol sahibidir. Gülen, kullandığı kişilerin hayatlarında hiçbir boşluk bırakmadan duygu ve düşüncelerini dahi kontrol altına almıştır. Bu tarz yapılarda köleleştirilmiş olması yeterli değildir. Kişiler bu yapıların elinde birer alet haline gelebilmesi için hayatları bütünüyle kontrol altında olmalıdır. FETÖ’de en dış katmandan en iç katmana kadar bu kişilerin hayatı kontrol altındadır. Kişilerin bir gün içinde ne okuyacağından ne düşüneceğine, ne izleyeceğinden ne söyleyeceğine kadar her şey Gülen ve ekibi tarafından belirlenmektedir.