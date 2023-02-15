Kolombiya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri Türkiye'ye gönderildi

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Kolombiya Türkiye için seferber oldu
Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kolombiya'da geçen haftadan bu yana yardım seferberliğinin yaşandığını belirterek, 6 ton yardım malzemesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğinde depremzedelere ulaştırılacağını söyledi.
Kolombiyalıların genç, yaşlı, küçük, büyük demeden ellerindeki kolilerle elçilik binasına akın ettiğini anlatan Sun, "Yardım seferberliğinin bu kadar yoğun olmasında Anadolu Ajansının (AA) payı çok büyüktür. AA, kamuoyuna yansıtılmasında ve duyurulmasında büyük rol oynadı. Kolombiya halkının yüce gönüllüğüne şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.
Kolombiya, afetzedelere destek için Türkiye'ye dün 20 kişilik uzman ekip yollamıştı.
Kolombiya vatandaşları, düzenlenen kampanyaya büyük ilgi göstererek kısa süre içinde yüzlerce paketi TİKA binasına getirmişti. Yoğun yardımlar nedeniyle TİKA'nın kapasitesinin tamamen dolması üzerine getirilen koliler, Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğine yönlendirilmişti.