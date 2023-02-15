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Kolombiya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri Türkiye'ye gönderildi

Kolombiya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan insani yardım malzemeleri Türkiye'ye gönderildi. Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) ortak çalışmasıyla depremzedeler için paketlenen koliler, Türk Hava Yolları (THY) kargo uçağıyla afet bölgesine yollandı.

09:05 . 15/02/2023 Çarşamba
AA
Kolombiya Türkiye için seferber oldu

Kolombiya Türkiye için seferber oldu

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kolombiya'da geçen haftadan bu yana yardım seferberliğinin yaşandığını belirterek, 6 ton yardım malzemesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğinde depremzedelere ulaştırılacağını söyledi.

Sun, "Kolombiyalı dostlarımız, burada yaşayan vatandaşlarımız ve iş insanlarımız yaraların sarılması için harekete geçti. Büyükelçiliğimiz ve TİKA'da çok yoğun bir yardım kampanyası neticesinde paketlenen yardımları THY'nin katkısıyla ülkemize gönderiyoruz. Bunların arasında öncelikli olarak istenen yüksek miktarda battaniye, kışlık giysi ve hijyen malzemeleri bulunuyor." ifadelerini kullandı.
"Yardım seferberliğinin bu kadar yoğun olmasında pay çok büyük"

Kolombiyalıların genç, yaşlı, küçük, büyük demeden ellerindeki kolilerle elçilik binasına akın ettiğini anlatan Sun, "Yardım seferberliğinin bu kadar yoğun olmasında Anadolu Ajansının (AA) payı çok büyüktür. AA, kamuoyuna yansıtılmasında ve duyurulmasında büyük rol oynadı. Kolombiya halkının yüce gönüllüğüne şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Kolombiya, afetzedelere destek için Türkiye'ye dün 20 kişilik uzman ekip yollamıştı.

Kolombiya vatandaşları, düzenlenen kampanyaya büyük ilgi göstererek kısa süre içinde yüzlerce paketi TİKA binasına getirmişti. Yoğun yardımlar nedeniyle TİKA'nın kapasitesinin tamamen dolması üzerine getirilen koliler, Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğine yönlendirilmişti.


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#"Asrın felaketi"
#Kahramanmaraş merkezli depremler
#Kolombiya
#thy
#Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği
#yardım malzemeleri
43 dakika önce
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Kolombiya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri Türkiye'ye gönderildi
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