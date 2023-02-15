Kolombiya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri Türkiye'ye gönderildi

Sun, "Kolombiyalı dostlarımız, burada yaşayan vatandaşlarımız ve iş insanlarımız yaraların sarılması için harekete geçti. Büyükelçiliğimiz ve TİKA'da çok yoğun bir yardım kampanyası neticesinde paketlenen yardımları THY'nin katkısıyla ülkemize gönderiyoruz. Bunların arasında öncelikli olarak istenen yüksek miktarda battaniye, kışlık giysi ve hijyen malzemeleri bulunuyor." ifadelerini kullandı.