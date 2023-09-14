Kolonları kesilerek yıkılan 8 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı bir bina patlayıcıyla yıkıldı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde, depremlerde ağır hasar alan 12 katlı bir binanın yıkımında patlayıcı kullanıldı. Uzman ekiplerce güvenlik önlemlerinin alındığı binanın yıkımı, 130 kilogram patlayıcı ve 1560 kapsül kullanılarak gerçekleştirildi. Türkiye Patlayıcı Mühendisliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Kahriman, patlatılan binada dairesi bulananlar ile bazı vatandaşlarla birlikte yıkımı izledi. Daire sahiplerinden yaşlı bir çiftin, patlatma esnasında ağladığı gözlendi.