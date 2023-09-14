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Kolonları kesilerek yıkılan 8 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bölgelerde enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürerken depremin vurduğu Hatay'da da ağır hasarlı binalar tek tek yıkılıyor. Antakya ilçesinde kolonları kesilen 8 katlı binanın yıkım görüntüleri kameraya yansıdı. Devasa bina saniyeler içinde yerle bir oldu.

09:33 . 14/09/2023 Perşembe
IHA
Hatay'da yıkım çalışmaları devam ediyor

Hatay'da yıkım çalışmaları devam ediyor

Depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde kolonları kesilen 8 katlı ağır hasarlı binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi, Şükrü Balcı Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı Ada Apartmanı da kolonları kesilerek yıkıldı.

Devasa binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Binanın yerle bir olma anıysa cep telefonu kamerasına yansıdı.



#hatay
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#yıkım
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