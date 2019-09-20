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KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu kimdir

Mahmut Çorumlu KOM Daire Başkanı oldu

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamenin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında yeni görevlendirmeler belli oldu. Kararnameyle birlikte Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı olarak atandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 49 ilin emniyet müdürü değişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 49 ilin emniyet müdürü değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Atama kararına göre, boşta bulunan 4 emniyet genel müdür yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin emniyet müdürü değiştirildi. 17 müdür merkeze çekildi. Bu illerden 14’ünün emniyet müdürü, polis başmüfettişliğine getirildi.

Kararla birlikte Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına atandı.

1990 yılında polislik mesleğine başlayan Çorumlu Türkiye'nin çok farklı noktalarda kritik görevlerde bulundu.

FETÖ Elebaşı'nın kaçmasına neden olan 1999'daki raporun mimarlarından

Özellikle FETÖ ele başının yurt dışına kaçmasına neden olan ünlü 1999 raporunu hazırlayan ekibin merkezinde yer aldı.

Örgütün teolojik ve felsefi yönünü bilen sayılı uzmanlardan olan Çorumlu, uzun yıllar istihbarat müdürlüklerinde görev aldı. 17/25 Aralık FETÖ darbe girişimi sonrası KOM dairenin yeniden yapılanmasında önemli görevler ifa etti. Bu çalışmaları nedeniyle örgütün hedef listesinde yer aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Mahmut Çorumlu.

Kırıkkale ilinde özellikle halkla olan olumlu diyalogları ile dikkat çeken Çorumlu, asayişin sağlanmasına dönük projeleri ile ulusal basında sıkça yer aldı.

Ayrıca Kırıkkale’de organize suç örgütlerinin ve uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası olan Çorumlu’nun bir diğer özelliği de emniyet teşkilatının 'Aksaçlı' lakabı ile sevdiği ve saygı gördüğü bir polis şefi olması.

Akademik yönü de olan yeni KOM Başkanı, İstihbarat ve İKK arasındaki ilişkiler" üzerine yüksek lisans yaptı.

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Mahmut Çorumlu kimdir?

Mahmut Çorumlu, 1968 yılında Emirdağ´da doğdu. 1986 yılında Polis Kolejinden, 1990 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. 1990 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı.

Sırasıyla Kars, Sinop, Sivas, Kastamonu İl Emniyet Müdürlükleri; KOM Daire Başkanlığı ve Polis Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yaptı.

2008-2010 ve 2012-2013 yılları arasında BM (Birleşmiş Milletler )barış gücü bünyesinde Fildişi Sahilinde görev yaptı. 2016 yılı Ekim ayında Kırıkkale Emniyet Müdürü olarak atanan Çorumlu, bu atama ile yeni görevine başladı.

İyi derecede Fransızca bilmekte olup,evli ve iki çocuk babasıdır.

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