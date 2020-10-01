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RİZE

Komando timlerinden Karadeniz'de sıkı güvenlik

Komando timlerinden Karadeniz'de sıkı güvenlik: Operasyonlarla teröristlerin bölgeye geçişleri engelleniyor

Karadeniz'de jandarma komando timleri, terör örgütünün olası sızma ve yapılanmasına yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Teknolojik cihazlarla donatılmış timler, ormanlık, eğimli alanda zorlu arazi koşullarındaki sıkı operasyonlarıyla örgütün yaylalarda muhtemel sızmaları ve barınmalarının da önüne geçiyor.

Haber Merkezi DHA
Karadeniz’in zorlu coğrafyasında görüntülenen timler, operasyona çıktıkları arazide, en son teknolojik yerli silahların ve mühimmatın yanı sıra özel askeri malzemeleri kullanıyor.
Karadeniz’in zorlu coğrafyasında görüntülenen timler, operasyona çıktıkları arazide, en son teknolojik yerli silahların ve mühimmatın yanı sıra özel askeri malzemeleri kullanıyor.

Rize kırsalında, jandarma komando timleri, terör örgütü PKK'nın Karadeniz Bölgesi'ne olası geçişini önlemek için kırsal alanda denetim ve kontrollerine aralıksız devam ediyor.

DHA
Karadeniz'de jandarma komando timleri, terör örgütünün olası sızma ve yapılanmasına yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Rize Jandarma Komutanlığına bağlı özel eğitimli timler, bölgede kırsal alanın yanı sıra yaylalardaki geçiş güzergahı olabilecek muhtemel bölgelerde düzenlediği operasyonlarla teröristlerin bölgeye geçişlerini engelliyor.

DHA
Teknolojik cihazlarla donatılmış timler, ormanlık, eğimli alanda zorlu arazi koşullarındaki sıkı operasyonlarıyla örgütün yaylalarda muhtemel sızmaları ve barınmalarının da önüne geçiyor.

Teknolojik cihazlarla donatılmış timler, ormanlık ve eğimli alanda zorlu arazi koşullarındaki sıkı operasyonlarıyla örgütün yaylarda muhtemel sızmaları ve barınmalarının da önüne geçiyor.

DHA
Teknolojik cihazlarla donatılmış timler, ormanlık, eğimli alanda zorlu arazi koşullarındaki sıkı operasyonlarıyla örgütün yaylalarda muhtemel sızmaları ve barınmalarının da önüne geçiyor.

Karadeniz’in zorlu coğrafyasında görüntülenen timler, operasyona çıktıkları arazide, en son teknolojik yerli silahların ve mühimmatın yanı sıra özel askeri malzemeleri kullanıyor.

DHA
Teknolojik cihazlarla donatılmış timler, ormanlık, eğimli alanda zorlu arazi koşullarındaki sıkı operasyonlarıyla örgütün yaylalarda muhtemel sızmaları ve barınmalarının da önüne geçiyor.

"Onlar sayesinde güvendeyiz"

Doğu Karadeniz'de terör örgütünün olası sızma ve yapılanmasına yönelik sürdürülen operasyonlara halk da büyük destek veriyor.

DHA
Karadeniz'de jandarma komando timleri, terör örgütünün olası sızma ve yapılanmasına yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Operasyonların devam ettiği bölgede yaşayan yaylacılardan Yalçın Şahin, “Bölgemizde terör anlamında bugüne kadar sıkıntılı bir durum olmadı. Ancak jandarma ekiplerinin yaptığı bu operasyonlarla kendimizi daha da güvende hissediyoruz. Allah onlara güç, kuvvet versin; onlar sayesinde güvendeyiz” dedi.

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