Komandolar göreve hazır

İzmir’de eğitimlerini tamamlayan Türkiye’nin ilk kadın komando astsubayları, göreve hazır. Kurs boyunca silah ve teçhizatı ustalıkla kullanabilen 20 kadın, hayatı idame tatbikatında 3 gün boyunca açlıkla baş edip 61 gece arazide kaldı. Onlardan biri olan Jandarma Astsubay Çavuş Merve Çetin, “Bunun cinsiyet işi değil yürek işi olduğunu göstermek istedim” dedi.
İzmir’deki Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında zorlu komando eğitimlerine katılan Türkiye’nin ilk kadın astsubayları, göreve hazır. Tamamı gönüllü olan 20 kadın astsubaydan oluşan jandarma komandolar, 2019’un eylül ayında başladıkları 20 haftalık kursu tamamladı. Uzman eğitmenlerce özel eğitim alan kadın komandolar, bu sürede İzmir’den Uşak’a kadar mesafe koştu, Uşak’tan Trabzon’a kadar yürüyüş mesafesi kat etti. Bu süre zarfında 61 gece arazide kaldı. Kurs boyunca roketatar, el bombası, keskin nişancı tüfeği, tabanca gibi ateşli silahları ustalıkla kullanan kadın astsubaylara harita, ilk yardım, teröristle mücadele, yerli ve milli silahlar dahil tüm silahlarla atış, temel tahrip, el yapımı patlayıcı düzenekler ve müdahale yöntemleri, meskun mahallelerde kapı ve duvarlardan geçit açma, mayın ve el yapımı patlayıcı maddelerle mücadelede kullanılan teknik cihazlar konuları da kadın komandolara titizlikle anlatıldı. Hayatı idame tatbikatında 3 gün boyunca açlık, zorlu arazi ve iklim koşullarında ayakta kalmayı başaran kadın kursiyerler, kursun son bölümünde ise 10 gün boyunca arazide tatbikatları icra etti.
BİZ NENE HATUNUN TORUNLARIYIZ
Jandarma Astsubay Çavuş Merve Çetin, eğitimlere gönüllü olarak katıldığını aktararak Türk kadınının her şeyi başarabileceğini söyledi. Çetin, “Babamın en büyük hayali, erkek çocuğu olması ve onu askere gönderebilmekmiş. Fakat nasip olmamış. Ben de babama bunun cinsiyet işi değil yürek işi olduğunu göstermek istedim. Bizler Nene Hatunların, Şerife Bacıların torunları olduğumuzu bir kez daha idrak ettik.” Jandarma Astsubay Çavuş Su Yıldız ise kadın komando astsubaylar olarak bayrağın dalgalandığı her yerde görev almak için hazır olduklarını söyledi. Komandolardan Ayşenur Kılıçal ve Sema Bekdemir de Türk kadınının damarlarındaki asil kandan aldığı güç ve kudretle neler yapabileceğini göstermek için komando olmaya karar verdiklerini dile getirdiler.