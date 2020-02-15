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POLİTİKA

Komandolar göreve hazır

İzmir’de eğitimlerini tamamlayan Türkiye’nin ilk kadın komando astsubayları, göreve hazır. Kurs boyunca silah ve teçhizatı ustalıkla kullanabilen 20 kadın, hayatı idame tatbikatında 3 gün boyunca açlıkla baş edip 61 gece arazide kaldı. Onlardan biri olan Jandarma Astsubay Çavuş Merve Çetin, “Bunun cinsiyet işi değil yürek işi olduğunu göstermek istedim” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gördükleri zorlu eğitimin ardından, iç güvenlik harekatlarında ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlara gelen kadın astsubaylar, zor koşullarda ortaya koydukları üstün performanslarla dikkat çekti.
Gördükleri zorlu eğitimin ardından, iç güvenlik harekatlarında ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlara gelen kadın astsubaylar, zor koşullarda ortaya koydukları üstün performanslarla dikkat çekti.

İzmir’deki Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında zorlu komando eğitimlerine katılan Türkiye’nin ilk kadın astsubayları, göreve hazır. Tamamı gönüllü olan 20 kadın astsubaydan oluşan jandarma komandolar, 2019’un eylül ayında başladıkları 20 haftalık kursu tamamladı. Uzman eğitmenlerce özel eğitim alan kadın komandolar, bu sürede İzmir’den Uşak’a kadar mesafe koştu, Uşak’tan Trabzon’a kadar yürüyüş mesafesi kat etti. Bu süre zarfında 61 gece arazide kaldı. Kurs boyunca roketatar, el bombası, keskin nişancı tüfeği, tabanca gibi ateşli silahları ustalıkla kullanan kadın astsubaylara harita, ilk yardım, teröristle mücadele, yerli ve milli silahlar dahil tüm silahlarla atış, temel tahrip, el yapımı patlayıcı düzenekler ve müdahale yöntemleri, meskun mahallelerde kapı ve duvarlardan geçit açma, mayın ve el yapımı patlayıcı maddelerle mücadelede kullanılan teknik cihazlar konuları da kadın komandolara titizlikle anlatıldı. Hayatı idame tatbikatında 3 gün boyunca açlık, zorlu arazi ve iklim koşullarında ayakta kalmayı başaran kadın kursiyerler, kursun son bölümünde ise 10 gün boyunca arazide tatbikatları icra etti.

Kadın komandolarımız

BİZ NENE HATUNUN TORUNLARIYIZ

Kadın komandolar 3 gün boyunca açlıkla baş edip 61 gece arazide kaldı.

Jandarma Astsubay Çavuş Merve Çetin, eğitimlere gönüllü olarak katıldığını aktararak Türk kadınının her şeyi başarabileceğini söyledi. Çetin, “Babamın en büyük hayali, erkek çocuğu olması ve onu askere gönderebilmekmiş. Fakat nasip olmamış. Ben de babama bunun cinsiyet işi değil yürek işi olduğunu göstermek istedim. Bizler Nene Hatunların, Şerife Bacıların torunları olduğumuzu bir kez daha idrak ettik.” Jandarma Astsubay Çavuş Su Yıldız ise kadın komando astsubaylar olarak bayrağın dalgalandığı her yerde görev almak için hazır olduklarını söyledi. Komandolardan Ayşenur Kılıçal ve Sema Bekdemir de Türk kadınının damarlarındaki asil kandan aldığı güç ve kudretle neler yapabileceğini göstermek için komando olmaya karar verdiklerini dile getirdiler.

Türkiye'nin ilk kadın komando astsubayları terörle mücadele için göreve hazır
FOTOĞRAF 33
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Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında ​tamamı gönüllü kadın astsubaylardan oluşan jandarma komandolar, 2019'un eylül ayında başladıkları 20 haftalık kursu tamamladı.
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Kursa katıldıkları ilk andan itibaren alanlarında uzman eğitmenlerce fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda özel eğitim alan kadın komandolar, bu sürede İzmir'den Uşak'a kadar mesafe koştu, Uşak'tan Trabzon'a kadar yürüyüş mesafesi kat etti. Kadınlar ayrıca bu süre zarfında 61 gece arazide kaldı.
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Eğitimlerini özel alanlar ve arazide gerçekleştiren komandolar, atış konusunda da en iyi olmaları için özenle yetiştirildi.
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Kurs boyunca roketatar, el bombası, keskin nişancı tüfeği, tabanca gibi ateşli silahları ustalıkla kullanan kadın astsubaylar, saniyeler içinde gözleri kapalı bir şekilde silahları tamamen söküp takabiliyor.
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Kursta ayrıca harita, ilk yardım, teröristle mücadele, yerli ve milli silahlar dahil tüm silahlarla atış, temel tahrip, el yapımı patlayıcı düzenekler ve müdahale yöntemleri, mayın ve el yapımı patlayıcı maddelerle mücadelede kullanılan teknik cihazlar konuları da kadın komandolara titizlikle anlatıldı.
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Gerçeği aratmayan meskun mahal, sızma gibi tatbikatları da başarıyla icra eden kadın komandoların yakın dövüş hareketleri ise eğitmenlerin takdirini kazandı.
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Gördükleri zorlu eğitimin ardından, iç güvenlik harekatlarında ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlara gelen kadın astsubaylar, zor koşullarda ortaya koydukları üstün performanslarla dikkati çekti.
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Hayatı idame tatbikatında 3 gün boyunca açlık, zorlu arazi ve iklim koşullarında ayakta kalmayı başaran kadın kursiyerler, kursun son bölümünde ise 10 gün boyunca arazide tatbikatları başarıyla icra etti.
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Bu sürede 2 gün komando harekatı ve 8 gün teröristle mücadele harekatı eğitimlerini bir senaryo içinde uygulamalı olarak gerçekleştiren komandolar, bu bölümde arazi şartlarında 180 kilometre mesafede intikal gerçekleştirdi.
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Jandarma Astsubay Çavuş Merve Çetin, Babamın ise en büyük hayali, erkek çocuğu olması ve onu askere gönderebilmekmiş. Fakat nasip olmamış. Ben de babama bunun cinsiyet işi değil yürek işi olduğunu yalnız erkeklerin değil kızların da bu işi başarı ile yapabileceğini göstermek istedim dedi.
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Jandarma Astsubay Çavuş Su Yıldız ise kadın komando astsubaylar olarak bayrağın dalgalandığı her yerde görev almak için hazır olduklarını söyledi.
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Türkiye'nin ilk kadın komando astsubayları terörle mücadele için göreve hazır
Dosta güven, düşmana korku salan görüntüleriyle dikkati çeken Türkiye'nin ilk kadın komando astsubayları, zorlu eğitimlerini tamamladı. Terörle mücadele ve iç güvenlik harekatlarında görev alacak olmanın gururunu yaşayan komandolar, kendilerine verilecek kritik görevleri bekliyor.


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