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Komisyonlarda da kapıları kapattı

DEVA, Gelecek ve Saadet partileri, CHP ve İYİ Parti'den komisyon üyesi talep etti. Anayasa, Adalet, Plan ve Bütçe komisyonlarında üç parti de yer almak istiyor. CHP komisyon yükünü İYİ Parti ile paylaşmak istese de Genel Başkan Meral Akşener, bu talebe uzak duruyor

Uğur Duyan
04:00 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İYİ Parti lideri Meral Akşener.

İYİ Parti lideri Meral Akşener.

DEVA, Gelecek ve Saadet partileri, CHP ve İYİ Parti'den komisyon üyesi talep etti. Anayasa, Adalet, Plan ve Bütçe komisyonlarında üç parti de yer almak istiyor. DEVA, Gelecek ve Saadet, KİT, İnsan Hakları ve Milli Eğitim komisyonların da koltuk beklentisi içinde. Demokrat Parti’nin de Anayasa Komisyonu’nda koltuk beklentisi var. CHP komisyon yükünü İYİ Parti ile paylaşmak istese de Genel Başkan Meral Akşener, bu talebe uzak duruyor. Akşener, milletvekili listeleri hazırlanırken de bu partilere kapıları kapatmıştı.


#Meral Akşener
#İYİ Parti
#Deva
#Gelecek
40 dakika önce
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