Komisyonlarda da kapıları kapattı

DEVA, Gelecek ve Saadet partileri, CHP ve İYİ Parti'den komisyon üyesi talep etti. Anayasa, Adalet, Plan ve Bütçe komisyonlarında üç parti de yer almak istiyor. DEVA, Gelecek ve Saadet, KİT, İnsan Hakları ve Milli Eğitim komisyonların da koltuk beklentisi içinde. Demokrat Parti’nin de Anayasa Komisyonu’nda koltuk beklentisi var. CHP komisyon yükünü İYİ Parti ile paylaşmak istese de Genel Başkan Meral Akşener, bu talebe uzak duruyor. Akşener, milletvekili listeleri hazırlanırken de bu partilere kapıları kapatmıştı.