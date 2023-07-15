Komşu çözüm için tavize kapı araladı

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir buçuk sene sonra ilk kez yüz yüze görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis SKAI televizyonuna konuştu. Ülkesindeki seçimler sonrasında ilk röportajını veren Yunan Başbakan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile ilişkilere dair önemli açıklamalar yaptı. Kathimerini gazetesinin haberine göre, iki lider arasındaki olumlu havanın taraflar arasındaki tartışılan konuların da içeriğine yansıdığını belirten Miçotakis, "Hepimiz sürekli alarmda olmaktansa medeni komşular ve arkadaşlar olarak yaşamanın daha iyi olduğu konusunda görüş birliğine sahibiz" değerlendirmesini yaptı. NATO marjında yapılan ikili görüşmenin gerilimli geçen dört yılın ardından yeni bir başlangıç için fırsat olduğunu ifade eden Yunanistan başbakanı, "Önceki görüşmelerden farklı bir hava aldığını belirterek, "Saf değiliz ama bardağın dolu tarafına bakalım" yorumunu yaparak, olumlu havayı sürdürme kararlılığında olduğunu gösterdi.

"Türkiye dış politikası, sadece Yunanistan'la ilişkiler anlamında değil, aynı zamanda Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD ile olan ilişkilerinde de bir değişime hazır görünüyor" diyen Miçotakis, Yunanistan'ın Türkiye'nin bu hamlesinden faydalanabileceğini vurguladı. Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda büyük hedefini asla gizlemediğinin altını çizen Yunan Başbakan "En büyük hedef aradaki anlaşmazlığın çözülmesi. Türkiye ile hala en büyük anlaşmazlıklarımız Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz sınırlarının, MEB'in ve kıta sahanlığının belirlenmesidir" dedi. Miçotakis, "Göç yönetimi büyük bir sorun veya fırsattır. Amacım, temel farkımızın özüne inmek. Yeter ki Lahey'e gitmeyi kabul edelim ancak görünen o ki bu o kadar basit bir mesele değil. Bunu başaramasak bile, iki ülke arasındaki iyi iklimin korunması başlı başına önemli bir başarıdır" dedi. Olası bir müzakerede Türkiye'ye taviz verip vermeyeceği sorulan Başbakan bu soruyu şöyle cevapladı; "Onlarca yıldır uğraştığımız, Türkiye ile aramızdaki anlaşmazlıkların nihayet adil bir şekilde ve Uluslararası Hukuka uygun olarak çözülmesi Yunanistan'ın çıkarına mı? Cevap Evet. Bu benim görüşüm. Herhangi bir anlaşma, bazı konumlardan bazı tavizler gerektirebilir. Ama asıl soru şu: Tarih bize çözme fırsatı sunduğunda biz bu anlaşmazlıklara çözümsüz mü kalacağız?"