Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Komşu da bunu yaparsa Yan dükkandaki esnafın 10 bin liralık balığını çaldılar
TEKİRDAĞ

Komşu da bunu yaparsa! Yan dükkandaki esnafın 10 bin liralık balığını çaldılar

Tekirdağ’da balıkçı dükkanından 10 bin liralık değerinde balık çalındı. Zanlılar yan dükkandaki balıkçı esnafı çıktı.

Haber Merkezi İHA
Balık hırsızları yan dükkanın esnafı çıktı.
Balık hırsızları yan dükkanın esnafı çıktı.

Saray ilçesinde bir balıkçı dükkanında meydana geldi. Sabah işyerini açmak için gelen Oğuzhan Özgül kepenk kilitlerinin kırık olduğunu fark etti ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kameralardan tespit edildiler

Dükkandan 10 bin TL değerinde çinekop balığı çalındığı tespit edilirken, hırsızları yakalamak için harekete geçen Asayiş Büro Ekipleri, güvenlik kameralarını incelemesinden sonra hırsızlık zanlılarının yan taraftaki balıkçı dükkanının sahipleri Özden G., Hüseyin G. ve Necmi K.’nın olduğunu tespit etti.

'Kesmece' hırsızlık: Karpuzları tek tek kesip, beğenerek çalmışlar
GÜNDEM
'Kesmece' hırsızlık: Karpuzları tek tek kesip, beğenerek çalmışlar
  • Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yüz bin liralık hırsızlık kamerada
OYNAT 00:00
Yüz bin liralık hırsızlık kamerada
Mersin'de, ganyan bayii ve cep telefonu satışı yapılan iş yerlerine giren kişinin çaldığı 100 bin lira değerindeki cep telefonu ve sigaralar ele geçirildi. Şahsın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde rahat tavırları ise dikkat çekti.
Abone Ol Google News
Sağlık çalışanlarını ağlatan istekler

Sağlık çalışanlarını ağlatan istekler

​"Ne yaşadığını görseniz dışarı çıkmak istemezsiniz."
İşkenceleri tek tek anlattı

İşkenceleri tek tek anlattı

​Domuz eti yedirmek için kutsal günleri seçiyorlardı...
TUSAŞ Genel Müdürü Kotilden Aksungur müjdesi: Seri üretime geçildi

Adım adım takip

Adım adım takip

​Bakan Soylu, denetim noktalarıyla ilgili sayıyı açıkladı.
Karayılan'ın postacısı yakalandı

Karayılan'ın postacısı yakalandı

​PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirilmişti.

Yine aynı manzara

Yine aynı manzara

​İstanbullu saatlerce duraklarda kaldı.

İzmirli nefes alamıyor

İzmirli nefes alamıyor

Hava kirliliği vatandaşı isyan ettirdi.

Lüks aracı<br>parçalara ayırdı

Lüks aracı
parçalara ayırdı

​Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren yöntem.
Teröristlerin <br>etrafı sarıldı

Teröristlerin
etrafı sarıldı

Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu başladı.
Çinliler buna bayılıyor

Çinliler buna bayılıyor

Tavuk ayağı Uşaklılara gelir kapısı oldu.
Türkiye'yi savaşa sokmaya çalıştık

Türkiye'yi savaşa sokmaya çalıştık

​Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'dan itiraf.
Dünyaya dağıtacağız

Dünyaya dağıtacağız

​Aşıları korumak için eksi 70 derecelik soğutucular Türkiye'de üretildi.
Amacımız sistemi değiştirmek

Amacımız sistemi değiştirmek

​Karamollaoğlu'ndan CHP ile ittifak açıklaması.
Türkiye dünyaya dağıtacak: Aşıları korumak için eksi 70 derecelik soğutucuları biz yollayacağız
Hayat

Türkiye dünyaya dağıtacak: Aşıları korumak için eksi 70 derecelik soğutucuları biz yollayacağız

Tüm dünyanın merakla beklediği Kovid-19 aşının bulunmasıyla gözler eksi 70 derecede depolanmasına çevrildi. Genelde sakatlık geçiren futbolcuların daha hızlı iyileşmesi için kullanılan soğuk oda (LifeCube) teknolojisi, aşıyı depolamak için yeniden tasarlandı. Alman iş birliğiyle Türkiye’de üretilen ve satış fiyatı 150 bin Euro’dan başlayan ultra soğutucuyla, 30 bine yakın aşı, son kullanma tarihine kadar saklanabilecek. Cihazı üreten firma yetkilisi ihracata hazır olduklarını söyleyerek ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.
Gökhan İnler'den alkışlanacak hareket
Spor

Gökhan İnler'den alkışlanacak hareket

Adana Demirsporlu futbolcu Gökhan İnler, kurduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı (İSEV) ile birçok alanda sosyal sorumluluk projelerini yürütmeye devam ediyor. İSEV Vakfı tarafından pandemi süreci kapsamında online eğitim sistemine geçen öğrencilere tablet desteği veren İnler, "Fırsatımız varken imkanı olamayan çocuklara yardım etmeliyiz" dedi.
Bir dönem Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmişti, şimdi 'var olma' mücadelesi veriyor
Spor

Bir dönem Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmişti, şimdi 'var olma' mücadelesi veriyor

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından yarım asır önce kurulan, bu süreçte 10 sezon Süper Lig, 34 sezon 1. Lig'de boy gösteren, bir defa da UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Kardemir Karabükspor, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle son 4 sezondur 'var olma' mücadelesini sürdürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.