Komşu kavgası cinayetle bitti

Sakarya'da komşu aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Olay önceki gece Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak’ta meydana geldi. İki ailenin çocukları arasında yaşanan kavgayla başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan Yaşar Özyurt, Onur Özyurt ve Volkan Yıldız hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fahri Yıldız ve Özgür Özyurt da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşar ve Onur Özyurt ile Volkan Yıldız’ın cenazeleri de incelemelerin ardından morga götürüldü. İkindi ezanı sonrasında defnedilmek istenilen baba Yaşar Özyurt ve oğulları Onur ve Özgür Özyurt'un cenazeleri güvenlik tedbirleri sebebiyle Karasu Kuyumculu Mahallesi’nde öğle ezanı sonrasında toprağa verildi.