Gündem Komşusunun üzerine basarak öldürdüğü çocuk toprağa verildi
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Misafir kadının üzerine basarak öldürdüğü bebek

Komşusunun üzerine basarak öldürdüğü çocuk toprağa verildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, misafirliğe gelen komşu kadının dengesini kaybedip, başına basarak ölümüne neden olduğu 11 aylık Zeynep Asel Eşsiz, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Olaya neden olan komşunun ifadesinin alındığı, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
11 aylık Zeynep'in tabutunu babası ve yakınları taşıdı.
11 aylık Zeynep'in tabutunu babası ve yakınları taşıdı.

Olay, Kartepe Ata Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Olcay ve eşi Elif Eşsiz çiftinin bebekleri Zeynep Asel, evde emeklediği sırada komşuları bir kadın ziyarete geldi.

İddiaya göre, Asel çiftinin komşuları bir anda dengesini kaybetmesi sonucu yerde emekleyen bebeğe çarpmamak için büyük bir adım atmaya çalıştı. Bu sırada bebeğin başına bastı. Bebek yaralanırken, 112 Acil ekibi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Zeynep Asel, bebeğin burada çekilen tomografisinde başında çatlak ve beyninde kan birikmesi olduğu tespit edildi.

Hastanedeki Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Zeynep Asel bebeğin buradaki tedavisi sırasında 2 kez kalbi durdu. Bebeğin kalbi yapılan müdahalelerle yeniden çalıştırıldı. Ancak, Zeynep Asel bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Zeynep bebek ve annesi.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Zeynep Aysel bebeğin cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Akmeşe Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Akmeşe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olaya neden olan komşunun ifadesinin alındığı, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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