Kömür yardımı bu yıl da sürecek

İhtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren kararda, her il ve ilçede dağıtımı yapılacak toplam kömür miktarı, il, ilçe bazında tespit edilen aile başı kömür miktarları ve yardımdan faydalanacak muhtaç aile sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek.

DAĞITIMDA BU KURUMLAR DEVREDE

TKİ ve TTK tarafından vakıflarca bildirilen teslim noktalarıyla belirlenen ailelere doğrudan gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek olup bu kurumların sorumluluğunda nakledilecek.

Sevkiyat programı, belirlenen dağıtım takvimine uygun yapılacak. TCDD Taşımacılık A.Ş ile taşınacak kömüre bu kuruluş tarafından öncelik verilirken Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile TCDD Taşımacılık A.Ş arasında öncelik ve taşıma konusunda protokol yapılacak.

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Karar kapsamında dağıtılacak kömürün PTT tarafından taşınacak kısmına ilişkin de TKİ ve TTK ile PTT arasında, kömürün vakıflara veya vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan teslimi konusunda protokol imzalanacak. Kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar buna KDV de dahil TKİ ve TTK tarafından ödenecek.