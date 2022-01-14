Gündem Kömür yardımı bu yıl da sürecek
İSTANBUL

Kömür yardımı bu yıl da sürecek

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik kömür yardımında, bölgenin iklim değişikliği ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak dağıtım gerçekleştirilecek.

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Mustafa İlhan Yeni Şafak
Kömür yardımı bu yıl da sürecek
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İhtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren kararda, her il ve ilçede dağıtımı yapılacak toplam kömür miktarı, il, ilçe bazında tespit edilen aile başı kömür miktarları ve yardımdan faydalanacak muhtaç aile sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek.

DAĞITIMDA BU KURUMLAR DEVREDE

TKİ ve TTK tarafından vakıflarca bildirilen teslim noktalarıyla belirlenen ailelere doğrudan gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek olup bu kurumların sorumluluğunda nakledilecek.

Sevkiyat programı, belirlenen dağıtım takvimine uygun yapılacak. TCDD Taşımacılık A.Ş ile taşınacak kömüre bu kuruluş tarafından öncelik verilirken Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile TCDD Taşımacılık A.Ş arasında öncelik ve taşıma konusunda protokol yapılacak.

Karar kapsamında dağıtılacak kömürün PTT tarafından taşınacak kısmına ilişkin de TKİ ve TTK ile PTT arasında, kömürün vakıflara veya vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan teslimi konusunda protokol imzalanacak. Kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar buna KDV de dahil TKİ ve TTK tarafından ödenecek.

2022 Doğal gaz desteği yardımı ödeme tarihleri belli oldu
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Doğal gaz desteği ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. \"Fatura desteklerine başvurular ne zaman başlayacak?\" diye merak edenler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık net tarihleri açıkladı.
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Ankara’da gazetecilerle kahvaltıda buluşan Bakan Yanık en çok merak edilen konulardan olan doğal gaz desteği ile ilgili bilgi verdi. Yanık, \"Doğalgaz yardımı için başvurular şubat ayında, ödemeler mart ayında yapılacak.\" diye konuştu.
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DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?<br><br>Geçtiğimiz hafta konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteğiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:<br><br>''Enerji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında çalışma yapıldı. Bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil doğalgaz altyapısı da söz konusu. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğalgaz için de vereceğiz.\"
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DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?<br><br>Kömür yardımı kadar doğal gaz desteği de sağlanacağını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evinde doğal gaz kullanması durumunda kota miktar olarak doğal gaz ücretinde yardımcı olunacağını vurgulayarak, bakanlık olarak yapılacak doğal gaz yardımının detaylarını anlattı.
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Sağlanan kömür yardımı kadar doğal gaz desteğinin de verileceğini kaydeden Bakan Yanık, normalde diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla veya kart dağıtarak yardımda bulunduklarını anımsatarak, bu hizmeti vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.
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Yapılacak yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği kaydedildi.<br><br>
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2022 Doğal gaz desteği yardımı ödeme tarihleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından doğal gaz yardımı ile ilgili müjdeyi vermişti. Doğal gaz destek ödemeleri ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Ödemenin detayları netleşti. Bu kış ilk kez ihtiyaç sahibi vatandaşlara doğal gaz fatura desteği sağlanacak. Kömür desteği olarak yapılan yakacak yardımının kapsamı genişletilerek doğal gaz ödemeleri için de nakit destek verilecek. Birçok vatandaş fatura desteğine nasıl başvurabileceğini merak ediyor. Peki, 2022 doğal gaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek? Doğalgaz desteği yardımı ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar....

İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı kadar doğal gaz yardımı yapılacak
EKONOMİ
İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı kadar doğal gaz yardımı yapılacak
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