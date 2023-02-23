Konteyner ve prefabrik yapıda yüzde 1'lik KDV uygulamasına yeni düzenleme

Karara eklenen geçici maddeyle "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen il ve ilçelerde kullanılacak prefabrik yapı ve konteynerlerin teslimlerinde montaj ve kurulum dahil olmak üzere KDV oranının yıl sonuna kadar yüzde 1 olarak uygulanmasına karar verildi.