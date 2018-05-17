Konteynerde 9 gün boyunca korkunç işkence

Pakistanlı Azeem Akbar,(22) kaçak yollardan İstanbul'a gelmişti. Kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlıyordu. 3 Mayıs 2018 günü bir grup tarafından Sultangazi'de kaçırıldı. Kaçıran kişiler Pakistan'daki ailesini arayarak 20 bin dolar fidye istedi. Ailesi, durumu Pakistan Konsolosluğuna ileterek yardım istedi. Konsolosluk, Asayiş Şube Müdürlüğüne olayı iletti.

Gasp Büro Rehine Kurtarma ve Müzakere Timleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, Pakistan vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Ümraniye'de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ümraniye'deki Atık ve Geri Dönüşüm Merkezinde kalanlara Akbar'ın fotoğrafları gösterildi.

Fotoğraf gösterilen Afganistanlı Zebiullah Mücaid'in tedirgin hareketlerinden polis şüphelendi. Gözaltına aldı.

Akbar'ın aranmasına, Afgan ve Pakistanlıların yaşadığı yaklaşık bin 500 konteynerde devam edildi. Polis aramaları sürdürürken, konsolosluktan Emniyete Akbar'ın serbest bırakıldığı bilgisi verildi. Polisin, izlerini bulduğunu değerlendiren çete Akbar'ı serbest bırakmıştı.

Akbar, Emniyete getirildi. Kaçırıldığı süreçte işkenceye uğrayan Akbar, kendisini kaçıranlar arasında Afgan Zebiullah Mücaid'i teşhis etti. Akbar, "Sultangazi'de kağıt topluyordum. Bu sırada tanıştığım Afganlı bazı kişiler bana iş verebileceklerini söyleyerek Ümraniye'ye götürdüler. Burada beni kaçırarak konteynere kapattılar. Bana burada günlerce işkence yaparak cep telefonuyla İMO programı üzerinden ailemle görüştüler ve para isterdiler" dedi.

Polis, Akbar'ın fotoğrafını gösterdiği sırada tedirgin hareketler sergileyince gözaltına aldığı Mücaid'i bağlantılı olduğu kişilerle randevulaşması için ikna etti. Mücaid, kaçırma olayının içindeki kişilerle Topkapı'da bir parkta buluşmak üzere randevulaştı. Buluşma yerine kaçırma olayının içindeki yerine 5 Afganlı geldi.

Operasyon başlatıldı ve Parti Mishapır, Muhtap Hauste, Nebiullah Nisar ve İsmetullah Zakirullah'ı gözaltına aldı. 6 kişi, 20 bin dolar fidye için Akbar'ı kaçırdıklarını itiraf etti. 6 kişi Emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

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