Konteynerde kalan depremzedeye siber suç uyarısı

Akıllı eğitim platformu Derslig, “Ülkede Birlig, Eğitimde Eşitlig” adını taşıyan proje kapsamında öğrenci ve afetzede olduğunu belgeleyen ilk ve ortaöğretim seviyesindeki depremzede öğrencilere 3 aylık ücretsiz erişim hakkı sunuyor. Şu ana kadar 12 bin afetzede öğrenciye Derslig Pro üyeliği tanımladıklarını dile getiren Derslig mentoru Ulaş Koç, “Özellikle sınav senesinde olan 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerinin sınava hazırlıkta yanlarında olmak istiyoruz” diyor.