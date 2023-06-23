|
Gündem

Konteynerde kalan depremzedeye siber suç uyarısı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, konteynerlerde kalan depremzedelere siber suçlarla ilgili bilgilendirme yaparak, uyarılarda bulundu.

11:24 . 23/06/2023 Friday
Diğer

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nün Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve şuurlandırma faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesindeki çalışmaları sürdürüyor. Çarmuzu Mahallesi’ndeki konteyner kentte kalan vatandaşları ziyaret eden polis ekipleri bilgilendirmelerde bulundu. Ziyarette el broşürleri dağıtan ekipler vatandaşların yaklaşın kurban bayramını kutladı.



#Malatya
#konteyner
#depremzede
9 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
26-27 Haziran bankalar açık mı?