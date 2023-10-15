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Kontrolden çıkan motosiklet bariyere çarptı: İki kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, virajda kontrolden çıkarak bariyere çarpan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kişi ağır yaralandı.

00:33 . 15/10/2023 Pazar
DHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Orhangazi ilçesi, Bursa- Yalova yolu Güneyköy mevkisinde meydana geldi. Bursa istikametine ilerleyen Hakan Y. yönetimindeki 34 GIY 288 plakalı motosiklet, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Hakan Y. ile arkasında bulunan Hülya B. çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hakan Y. ile Hülya B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


#Bursa
#Orhangazi
#motosiklet
#kaza
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