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Kontrolden çıkan saman yüklü tır şarampole devrildi

Denizli’de kontrolden çıkan saman yüklü tır şarampole devrildi, kaza da tır sürücüsü yaralanırken, tırda yüklü yüzlerce saman balyası ise çevreye savruldu.

Haber Merkezi İHA
Tır devrilince samanlar etrafa yayıldı.
Tır devrilince samanlar etrafa yayıldı.

  • Olay, Çameli ilçesi Kalınkoz Mahallesi’ne meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Halil B.’nin kullandığı 63 ZC 48 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olayda yaralanan tır sürücüsü bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İHA
Tır devrildi

Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri ise trafikte aksama yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Sonrasında ise devrilen tır iş makinesi ve vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan inceleme çalışması devam ediyor.

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