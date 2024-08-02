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Kontrolden çıktı 5 çocuğu hayattan kopardı

Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki çocuklara çarptı. 5 çocuğun hayatını kaybettiği kazada biri ağır 3 kişi de yaralandı.

04:00 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 01:17 - 2/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Akçakale kara yolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırımdaki yayalara çarptıktan sonra park halindeki 2 araca çarpıp durabildi. Kaza sırasında kaldırımdaki 2 çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 çocuk daha kurtarılamadı. Hastanede tedavileri süren 3 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



#trafik kazası
#Şanlıurfa
#Vefat
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