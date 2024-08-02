Kontrolden çıktı 5 çocuğu hayattan kopardı

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Akçakale kara yolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırımdaki yayalara çarptıktan sonra park halindeki 2 araca çarpıp durabildi. Kaza sırasında kaldırımdaki 2 çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 çocuk daha kurtarılamadı. Hastanede tedavileri süren 3 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.