Konut almak isteyene altın fırsat

Komyapı A.Ş. Genel Müdürü Mensuri Seher, yurt genelinde konut satışlarının TÜİK verilerine göre görülmemiş bir şekilde düştüğünü ve inşaat sektörünün son yılların en durgun dönemini yaşadığını söyledi.

İnşaat sektörünün yılın ikinci yarısında muhtemelen yüzde 10’un üzerinde bir küçülme ile karşılaşacağına değinen Seher, “2018’in son çeyreğinde inşaat sektöründeki daralma yüzde 8.7 olarak gerçekleşirken 2019 yılının ilk çeyreğinde ise 10.9 daraldı. Mevcut gayrimenkul fiyatlarında düşüş yaşanmasına ve marka firmaların sürekli kampanyalar ile piyasayı canlandırma çabalarına rağmen talep yetersizliği ekonomik nedenlere dayanıyor.

Fiyatlar, normal fiyatlarının neredeyse yüzde 30-40 altında, hatta bazı projelerde bunun üzerinde indirimler mevcut. Konut almak isteyenler gayrimenkul sektörünün sunduğu altın fırsatları değerlendirmeli” dedi.

FİRMADAN 4 YIL FAİZSİZ TAKSİT İMKANI

Ankara Keçiören’de yapmış oldukları 570 dairelik Vadikent Konutları’nda son fırsatların ve son dairelerin alıcılarını beklediğini belirten Seher, “İki yıl öncesinin fiyatları ile Vadikent’te konut alımını daha da kolaylaştırmaya yönelik başlattığımız kampanya dahilinde peşin alımlarda yüzde 15 indirim uyguluyoruz. Bunun haricinde peşin alım yapma imkanı olmayan ve yüksek kredi faiz oranlarından dolayı kredi kullanmak istemeyen müşterilerimiz için ise 48 aya kadar vade farksız taksit imkanı sunuyoruz. Konut arayışında olan herkesi benzersiz bir proje olan Vadikent Konutları satış ofisimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.