Konutlar bir yıl içinde teslim edilecek

Toplanıp dağılanlarla değil, söz verip yapanlarla beraberiz. İşte Cumhur İttifakı bu. Zemin artı 3 veya 4 olarak teslim edeceğimiz konutlarla yeni mahalleler yeni ilçeler tasarlıyoruz. Elazığ’da bugüne kadar 29 bin 418 konut yaptık. Durmadık. Bay bay Kemal senin ömründe kaç konut var acaba söyler misin? Acaba senin belediyelerin kaç konut yaptılar? İzmir’de, Antalya’da, Muğla’da ne yaptılar? Sadece laf. Biz yaptık biz. Onlar değil. Halen 1810 konut ile kamu binaların yurtların diğer hizmet binalarının yapımı devam ediyor. Yeni İlk Evim projesindeki 1831 konutu ve 17 bin 500 altyapılı arsayı da en kısa sürede teslim edeceğiz. Yapılan her işe karşı çıkmayı maharet sanan bir kesim var. Kimdir bunlar? CHP. Meslekleri budur. Geçmişte her konuda bu kesimim şirretçe yürüttüğü kampanyalara maruz kaldık. Vaktimiz bir kısmını iş yapmaya bir kısmını da bu işlerin önünü tıkamaya çalışanlarla mücadeleye ayırdık.”

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na Kandil’den destek geldiğini söyleyen Erdoğan, “Bay Kemal teröristlerle koyun koyunasın” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: “Salgın döneminde yurt içinde ve yurt dışında bu tür hastaneleri zaten kurduk. Bay bay Kemal sahra hastanesi diyor. Bir de baktık Adana’da çadır kurmuşlar ve hastane diye yutturmaya çalışmışlar. Millet yutar mı bunu. Biz binlerce yataklı hastaneler rekor sürede devreye aldık. Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan her hastaneyi de konutları da kamu binalarını da faaliyet geçirmek için size sözümüz var. Yeter ki kardeşliğimize sahip çıkalım. Bay bay Kemal teröristlerle koyun koyunasın. İyi masaya oturdun. Bay bay Kemal’e Kandil’den selam geliyor. Beraber yürüyeceğiz diyorlar. Yürüyün bakalım nereye kadar yürüyeceksiniz. Benim Gaggoşum bu teröristlerle olanlara el ele olan yol vermeyecek.”

“Ülke yönetimine dair tek müktesepleri koalisyon dönemlerindeki dermansız Türkiye olanların havsalası, birkaç ayda hastane inşa edeceğimiz gerçeğini almıyor.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deprem binalarımızı yıkabilir, canımızdan can koparabilir ama hiçbir şey inancımızı elimizden alamaz, Türkiye Yüzyılı’nın inşası kararlılığımıza ket vuramaz.” dedi. 6’lı Masa’nın LGBT ile dans ettiğini söyleyen Erdoğan, “Bizim LGBT ile işimiz yok. Bunlar LGBT ile birlikte dans etsinler. Bizim, milletimizle daha yapacak çok işimiz, ülkemize kazandıracak çok eserimiz, istikbalimiz için verecek mücadelemiz var” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Depremzedelerimiz, afetin yol açtığı sorunların bir an evvel çözülmesini bekliyor. Cumhur İttifakı olarak bu beklentileri boşa çıkarmamakta kararlıyız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde şehit aileleri, gaziler ve depremzedelerle iftar yaptı. Türkiye’nin deprem sonrası sergilediği yardımlaşma tablosuna değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Özellikle asrın felaketiyle mücadele ettiğimiz bu zor günlerde insanımız, yardımlaşmanın kitabını adeta yeniden yazıyor. Öyle ki hayırseverlerimiz bu ramazan, her zamankinden daha cömert, vakıf ve derneklerimiz bu sene her zamankinden daha aktif, belediyelerimiz nerede bir muhtaç varsa elinden tutmanın, ihtiyaçlarını gidermenin derdinde. Devletimizin ilgili kurumları bir an önce yaraları sarmak için olağanüstü çaba harcıyor. 85 milyonun tamamı dünyada başka hiçbir millete nasip olmayacak bir şuurla hamdolsun depremzedelerimizin yüküne omuz veriyor.”