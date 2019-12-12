Gündem Meteorolojiden 11 ile kuvvetli yağış uyarısı
ANTALYA

​Konya, Adana, Mersin, Hatay, Burdur, Antalya hava durumu

Meteorolojiden 11 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmeleri göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Kastamonu, Kütahya, Afyonkarahisar’ın kuzeyi, Konya’nın güneyi ve Akdeniz’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Isparta’nın güneyi ve Burdur’un doğusunda kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yurdun Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Kastamonu, Kütahya, Afyonkarahisar’ın kuzeyi, Konya’nın güneyi ve Akdeniz’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Isparta’nın güneyi ve Burdur’un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle doğu ve güneydoğu, Trakya’da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esecek.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 6
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 15
  • İzmir: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16
  • Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor) 15
  • Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 15
  • Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 16
  • Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu 15
  • Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı 0
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 10

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

BMnin pozisyonu yok

BM'nin pozisyonu yok

​BM'den Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin açıklama.
Hasta kapma oyunu!

Hasta kapma oyunu!

​Komisyon karşılığı anlaşmalı merkezlere yönlendiriyorlar.
Unvan kaybettiren ışık

Unvan
kaybettiren ışık

Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan iliydi.
Hamile anne ile küçük kızın acı sonu

Hamile anne ile küçük kızın acı sonu

Haber alamayınca balkondan eve giren akrabaları daireye dolan suyu fark etti.
Bizi etkilemez

Bizi etkilemez

Rusya tur operatörlerinden Türkiye açıklaması.
Yürürlük<br> tarihi belli oldu

Yürürlük
tarihi belli oldu

​Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatta flaş gelişme.

200 tonun üzerinde ele geçirildi

200 tonun üzerinde ele geçirildi

​Türkiye'nin en büyüğünü kuranlara 8 ilde şafak baskını.

Kulüpler iyice batar

Kulüpler iyice batar

​TFF'nin harcama limitini artırma kararı Türk futbolunu iyice bitirecek.
Akdeniz 4.9 şiddetinde sallandı

Akdeniz 4.9 şiddetinde sallandı

​Girit Adası açıklarında 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
100. gün

100. gün

​63 aile yağmur çamur demeden evlat nöbetine devam ediyor.
Avrupa'ya 'Fransız'

Avrupa'ya 'Fransız'

​Grupta sonuncu olan G.Saray Avrupa'ya veda etti.
Merkez şaşırtabilir

Merkez şaşırtabilir

Merkez Bankası faiz indirimi kararı için bugün toplanacak.
ABD'ye üs resti

ABD'ye üs resti

​Türkiye, İncirlik ve Kürecik'i masaya koyacak.
ABD'ye<br>yaptırım tepkisi

ABD'ye
yaptırım tepkisi

​Dışişleri Bakanlığı: ABD'yi aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.