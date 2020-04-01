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KONYA

Konya Beyşehir'deki 1 mahallede koronavirüs şüphesi

Kentten mahallesine dönen bir kişinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı: Jandarma giriş-çıkışları kapattı

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi'nde, koronavirüs şüphesiyle bu sabah önlem amaçlı giriş ve çıkışlar yasaklandı. Mahalleli sokağa çıkarılmazken, sağlık görevlileri ise sağlık taramasına başladı.

Haber Merkezi DHA
Jandarma ekipleri giriş-çıkışları durdurdu.
Jandarma ekipleri giriş-çıkışları durdurdu.

Beyşehir'in yaklaşık 1500 nüfusu olan, eskiden köy statüsündeki Esence Mahallesi'nde, başka kentte yaşayıp, yerleşim yerine dönen kişinin 'Kovid-19' test sonuçları pozitif çıktı.

DHA

Bunun üzerine bu sabah önlem amacıyla jandarma ekipleri, mahalleye gelip, giriş ve çıkışları kapattı.

DHA

Sağlık görevlileri ise dışarı çıkarılmayan mahalleliye yönelik sağlık taramasına başladı. Yapılacak incelemelerin ardından mahallede karantina uygulanıp, uygulanmayacağına karar verilecek.

Kentten mahallesine dönen bir kişinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı: Jandarma giriş-çıkışları kapattı
FOTOĞRAF 5
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Beyşehir'in yaklaşık 1500 nüfusu olan, eskiden köy statüsündeki Esence Mahallesi'nde, başka kentte yaşayıp, yerleşim yerine dönen kişinin 'Kovid-19' test sonuçları pozitif çıktı.
Title
Bunun üzerine bu sabah önlem amacıyla jandarma ekipleri, mahalleye gelip, giriş ve çıkışları kapattı.
Title
Sağlık görevlileri ise dışarı çıkarılmayan mahalleliye yönelik sağlık taramasına başladı.
Title
Yapılacak incelemelerin ardından mahallede karantina uygulanıp, uygulanmayacağına karar verilecek.
Title
Kentten mahallesine dönen bir kişinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı: Jandarma giriş-çıkışları kapattı
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi'nde, koronavirüs şüphesiyle bu sabah önlem amaçlı giriş ve çıkışlar yasaklandı. Mahalleli sokağa çıkarılmazken, sağlık görevlileri ise sağlık taramasına başladı.

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Koronavirüse rağmen 26 kişi kahvehanede yakalandı: Baskın sırasında bazıları depoya saklandı
FOTOĞRAF 5
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Esenyurt İnönü Mahallesi, Kemalpaşa caddesi üzerinde bir kahvehanede kalabalık bir grubun oyun oynadığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.
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Polis ekipleri içeri girdiklerinde kahvehaneni açık olduğunu ve içerdeki tüm masaların dolu olduğunu gördü. Baskın sırasında kahvehaneni deposuna saklanan bazı kişiler polis tarafından dışarı çıkartıldı.
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Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehane de 26 kişi hakkında idari işlem yapıldığı her birine Kaymakamlık tarafından 750 lira ile 3 bin 180 lira arasında ceza kesileceği öğrenildi. Öte yandan işyerini çalıştıran Ersunal Ç.'ye ise TCK'nın 195.maddesi (Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Alınan Tedbirlere Aykırılık) suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.
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Baskın sırasında bazı kişiler ise polisi fark edince, pencereden kaçmak istedi. O anlar ise polisler tarafından görüntülendi.
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Koronavirüse rağmen 26 kişi kahvehanede yakalandı: Baskın sırasında bazıları depoya saklandı
İstanbul Esenyurt'ta kahvehaneye baskın yapan polis içeride 26 kişiyi yakaladı. Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehane sahibine "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere uymamak" suçlamasıyla işlem yapıldı.


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