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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Şehrimizin 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun

İtalya'da Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 yılı Dünya ve Avrupa Spor Başkentler ile Avrupa Spor Bölgesi olacak şehirlere ödülleri verildi. Programda Konya’nın '2023 Dünya Spor Başkenti' olacağı da açıklandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, “Konya’nın ‘2023 Dünya Spor Başkenti’ seçilmesinden mutluluk duyuyorum. Şehrimizin marka değerine katkı sağlayacak bu tür organizasyonlar ayrıca Konya’nın isminin tüm dünyada duyulmasına ve birçok organizasyonun yapılmasına vesile oluyor. Konya’nın 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun” dedi.

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Şehrimizin 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun
Konya, küresel çaptaki en prestijli spor unvanlarından biri olan “Dünya Spor Başkenti” unvanını almaya hak kazanan Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise Madrid’den sonra ikinci şehri oldu.

Konya, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından 2022 Yıllı Ödülleri Töreni’nde “2023 Dünya Spor Başkenti” ilan edildi.

  • ACES Europe tarafından İtalya’nın Torino şehrinde düzenlenen ödül programına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki 10 bin yıllık Çatalhöyük şehri Konya olarak, bu yıl 9-18 Ağustos tarihleri arasında İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını ve Konya’nın bu kapsamda “2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti” ilan edildiğini anımsattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay.
  • Altay, 2022 Dünya Spor Başkenti seçilen Madrid, Avrupa Spor Başkenti seçilen Lahey, Avrupa Spor Bölgesi seçilen Piemonte ve Medimurje şehirlerini tebrik etti ve sözlerine şu şekilde devam etti:
  • “Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından Konya’nın ‘2023 Dünya Spor Başkenti’ seçilmesinden ayrıca mutluluk duyuyorum. Şehrimizin marka değerine katkı sağlayacak bu tür organizasyonlar ayrıca Konya’nın isminin tüm dünyada duyulmasına ve birçok organizasyonun yapılmasına vesile oluyor. Konya’nın 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu Başkanı Gian Francesco Lupattelli.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu Başkanı Gian Francesco Lupattelli.

Konya’nın böyle büyük bir unvanı kazanmasında desteklerinin çok olduğunu ifade eden Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu Başkanı Gian Francesco Lupattelli’ye ve federasyon yetkililerine teşekkür etti.

TÜRKİYE’NİN İLK, AVRUPA’NIN İKİNCİ ŞEHRİ

Konya, küresel çaptaki en prestijli spor unvanlarından biri olan “Dünya Spor Başkenti” unvanını almaya hak kazanan Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise Madrid’den sonra ikinci şehri oldu. Konya’nın 2023 Dünya Spor Başkenti olmasıyla ilgili resmi açıklama ACES Europe’un merkezi Brüksel’de yapılacak.

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